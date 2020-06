Viiber se v České republice cítí jako doma. S Příbramí chce uspět v play-off

/ROZHOVOR/ Rozhodl se pro pikantní přesun v rámci české extraligy. Robert Viiber po dvou letech opustil Odolenu Vodu a zamířil do Příbrami, kde by měl od nové sezony plnit roli prvního nahrávače. Kocourům by třiadvacetiletý Estonec měl kromě zkvalitnění útočné hry pomoci i v obranné fázi. Se svou výškou 204 centimetrů totiž patří k vůbec největším nahrávačům v extralize.

Nová posila příbramských volejbalistů Robert Viiber. | Foto: VK Příbram

Proč jste se po konci v Odoleně Vodě rozhodl přestoupit právě do Příbrami?

Protože jde o profesionální tým, který má velké ambice. Navíc jsem měl na klub jen samé pozitivní reference. S jakým cílem půjdete do nadcházející sezony?

Udělat maximum, abych pomohl splnit všechny klubu stanovené cíle. Já chci minimálně postoupit do play-off a tam bych chtěl s mužstvem dosáhnout co nejlepšího umístění. Těšíte se na bouřlivou kulisu, která je pro Příbram tak typická?

Samozřejmě. Co jsem poznal, tak příbramští fanoušci jsou ti vůbec nejhlasitější. Já doufám, že budou naším sedmým hráčem na palubovce. V České republice jste od roku 2018. Zalíbila se vám?

Má to tady rád, protože jsou tady moc milí lidé. Zároveň mi hodně připomíná rodné Estonsko, se kterým má mnoho společného. Jak vnímáte nejvyšší volejbalovou soutěž?

Úroveň extraligy roste každým rokem. Stává se tak stále atraktivnější nejen pro nás hráče, ale stojí za to ji sledovat i z pohledu fanoušků. Čím si to vysvětlujete?

Český volejbal produkuje výborné hráče, kteří mají podle mého určitě potenciál hrát v TOP ligách. Kromě tuzemských hráčů jsou v klubech i kvalitní cizinci.

