„Jsem spokojený. Větší spokojenost by byla s výhrou, ale tak to v motorsportu bývá,“ uvedl hořkosladce Macík po konci závodu. V závěrečné etapě dělal, co mohl. Svedl další stíhací jízdu, avšak trať byla velmi kráká. „Opravdu jsme si to užili i přesto všechno včetně sobotní únavy! Díky moc celému týmu, který si taky máknul,“ sdílel 33letý pilot své pocity na sociálních sítích. Franta se podle jeho slov ukázal jako správná volba. „Skvělý výsledek na to, že jsme jeli s dědkem,“ uzavřel Macík.

VIDEO: Parádní stíhačka v podání Macíka. Kámem mu sestřelil vodní pumpu