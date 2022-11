Sourozenci Martin a David Šimkovi dlouhá léta váleli společně za pražské Bohemians. V roce 2018 se ale jejich cesty rozešly. Starší Martin se rozhodl rozloučit s vrcholovým florbalem a nejprve hrál za rezervní družstva zelenobílých, než přesunul do Benešova. O tři roky mladší David si zkusil zahraniční angažmá ve švýcarském Thunu a při návratu do Česka zvolil Tatran. Nyní se oba poprvé od rozdělení znovu potkali, premiérově však jako soupeři. V pátém kole Českého poháru se radoval 26letý útočník v dresu Střešovic.

V rodině z bratrského souboje bylo samozřejmě pozdvižení. Do Bystřice se přijel podívat táta i jejich partnerky. Akorát máma v hledišti chyběla, odmítla dorazit. „Oznámila, že nemůžeme stát proti sobě, protože jsme bráchově a ti mají stát při sobě. Takže ta sem ani nejela se podívat. Jinak všichni jsme to brali s humorem,“ prozradil David Šimek. „Bylo to poprvé, co jsme stáli proti sobě. Hrál za dost papírově silnější tým, takže se dalo čekat, že utkání nějak takhle (6:16) dopadne. Bylo to ale příjemné, taková rodinná atmosféra,“ přidal se o starší Martin Šimek.

Mezi bratry žádné hecování neproběhlo. Maximálně se proti sobě postavili na buly, což se jim párkrát poštěstilo. „Většinu jsem ale prohrál,“ smutnil benešovský Šimek. V první třetině zkoušel přejít přes mladšího bratra, ten ho ale dokázal odzbrojit, což v hledišti způsobilo velké pozdvižení.

V zápase se jako první prosadil mladší David Šimek, který už po 13 vteřinách otevřel skóre. Co se týče osobních statistik, tak ho ale předčil jeho starší bratr Martin, který se trefil hned čtyřikrát. „Mám alespoň něco, co na něj můžu vytahovat oproti výsledku a prohraným buly,“ rýpl si 29letý hráč Benešova. „On mi byl vždycky střelec. Jsem rád, že mu to tam padalo, i když tedy do naší sítě. Přeji mu to. Na buly jsem ho porazil vždycky,“ vrátil úder jeho mladší sourozenec s bilancí 1+2.

Zdroj: Ondřej Jícha

Benešov držel krok se Střešovicemi do začátku druhé třetiny, pak favorit utkání ukázal, proč patří k české špičce a je posledním vicemistrem. Prostřední dějství vyhrál markantním rozdílem 9:2. „Myslím, že rozhodující faktorem bylo, že Tatran měl den navíc k regeneraci. Kdybychom i my hráli v sobotu, tak by to dopadlo o něco lépe,“ mínil Martin Šimek. „Brácha se trošku bál, aby utkání neskončilo větším rozdílem. Myslím, že se Benešov předvedl velmi slušně,“ dodal David Šimek, který doufal, že proti bratrovi stál poprvé a naposled. „Samozřejmě bychom byli raději, kdybychom hráli spolu, což už nejde. Teď už máme vše splněné, takže super,“ uzavřel mladší z bratrů. Jeho tým se nyní může těšit na osmifinále.

Benešov - Tatran Střešovice 6:16 (1:4, 2:9, 3:3)

Branky: 9., 21., 49. a 60. M. Šimek, 25. Tůma, 47. Miloš Vojtíšek - 7., 32. a 53. Čermák, 11. a 38. Tlapák, 26. a 34. Péc, 1. D. Šimek, 8. Kučera, 23. Panuška, 29. Hanák, 29. Čelakovský, 32. Macháček, 40. Malhocký, 48. Hozman, 50. Eliáš. Vyloučení: 4:0. Využití: 0:2. Rozhodčí: Trejbal, Chuděj. Diváci: 103.