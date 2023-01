Nicméně pohled na výsledkovou listinu hovoří jasně. Desáté místo v deváté etapě a ztráta téměř 50 minut na vítězného Nizozemce Januse van Kasterena. Podobně je tomu tak i v celkovém pořadí. Z minimálního rozestupu na třetí místo je rázem hodinové manko.

Macíka uvěznila na Dakaru řeka, přesto udržel čtvrté místo

Od začátku přitom benešovský rodák ukazoval ostatním záda. „Etapa byla nádherná. Od začátku do 150. kilometru bylo vše podmáčené a my jeli skvěle. Všem jsme ujížděli. Podařilo se nám výborně objet i první duny, kde jsme je zvládli i navigačně. Voda měla končit na 160. kilometru, kde byl velký přejezd řeky," popisoval Macík.

Zdroj: Youtube

První část řeky projeli bez problémů. Dokonce si vyjel na ostrůvek, kde se rozhlédl, kam pojede dál. Hlavní problém ale nastal v tom, že byl na místě první. A tak podle svého zdání zvolil nejlepší cestu, avšak po sedmdesáti z celkových sta metrů spadl s kamionem do velké díry a velká komplikace začala. V řece totiž strávil více jak hodinu. „Spadli jsme do velké díry ve vodě, kde byla hloubka 0,75 metru. Kamion utopený a zůstali jsme tam viset,“ přibližoval Švanda.

„Samozřejmě to beru na sebe. Je to řidičská chyba, na druhou stranu je to tak, když jedete z prvního fleku. To je ta nevýhoda. Teď už to nezměníme. Ztratili jsme hodně času, byli jsme tam přes hodin,“ káral se Macík. „Tam nebylo moc víc variant, někde to vyšlo, někde ne, protože kamiony vedle nás zapadly. Kdo měl štěstí, vzal to nějakou cestou, tak to projel,“ uklidňoval situaci Švanda.

Den volna? Macíkovi ho na Dakaru nedrží. Chystali se na duny

Macík nebyl jediným pilotem, kterému brod udělal velké problémy. Potíže měly motorky, auta i další kamiony, které ve zrádném místě rovněž zůstaly zaseklé. Jedním z dalších zaseknutých kamionů byl i Nizozemec Mitchel van den Brink, s kterým si Macík vzájemně pomohl. Oběma přispěl k záchraně i v cíli třetí Jaroslav Valtr, který jim při průjezdu nechal lano.

"Naše lana nám totiž nestačily, museli jsme všechny zastavovat. Spojili jsme jich šest až osm. Až pak jsme se mohli vytáhnout. Díky Michelovi i Jardovi za pomoc,“ uvedl Macík. Českému pilotovi se sice něco ve zbytku etapy ještě povedlo stáhnout, ale moment, kdy se z kamionu stala na několik desítek minut "loď", už to nenapravilo. Stupně vítězů jsou tak nyní pro sedlčanského pilota vzdáleny.