„Hrozně mě to mrzí. Byla tam spousta práce. Fyzicky jsem se cítil fakt velmi dobře,“ začal hodnocení Podmol, který přes sociální sítě uklidňoval fanoušky a vysvětloval jim jak se cítí. Osmatřicetiletý závodník startoval na Dakaru podruhé. Ve startovním poli přitom patřil mezi nejmladší.

Sám přiznal, že kvůli obavám o ruku byl zpočátku v Saúdské Arábii nešťastný. V den úvodní etapy ale zažíval zcela opačné pocity, kdy jel na motorce. Podařilo se mu chytit tempo a závod si užíval. Až do osudného okamžiku na 325. kilometru. „Ani nevím, co tam bylo. Vím, že chvilku před tím jsem tam někoho dojížděl a on se tam zamotal. Vyjel jsem za ním a trošku mě tam zmátl, takže jsem ztratil nějakou půl minutku lehkou objížďkou,“ přibližoval Podmol osudný okamžik, který znamenal jeho konec na Dakaru.

Video, Foto: Jeli jsme s hnojem dost dlouho, komentoval Macík potíže

Bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu se snažil smazat vzniklou ztrátu, zřejmě pospíchal z kopce. „Na vteřinku jsem se podíval, kde je. Jak jsem na něj podíval, tak jsem najednou letěl. Vůbec nevím, co jsem trefil. Jestli šutr … nevím, co se stalo. Najednou se zvedl zadek a motorka mě katapultovala dopředu,“ vysvětloval Podmol. Po pádu se dostal do bezvědomí, ve kterém byl podle jeho slov přibližně pět minut. „Zdál se mi sen, že jsem u oceánu. Příjemně teplo, voda, nebe. Najednou se probudím a vidím dva týpky v helmách. Hned jsem věděl, že jsem na Dakaru,“ bylo jasné českému motocyklistovi.

Po částečném vzpamatování se rozhodl v závodě pokračovat a dojet alespoň do cíle. Až po vyšetření následně uznal, že se nejednalo o dobrý nápad. „ Kdyby se mi tohle stalo znova, tak bych zmáčknul červený čudlík,“ přiznal Podmol. Zejména posledních třicet kilometrů do cíle bolelo a 38letý Čech viděl hvězdičky, před očima se mu mlžilo. Cestou do bivaku mu navíc nafungovala navigace, takže musel jet pomalu. Po ujetí části se mu sice začalo dýchat lépe, ale sám moc dobře věděl, že je s ním něco špatně.

Motocyklista Podmol předčasně končí na Dakaru, zlomil si obratel

Jeho domněnky potvrdil následný rentgen zad, který musel Podmol podstoupit kvůli rozmazaným snímkům celkem šestkrát. Snímky potvrdily prasklý hrudní obratel. Ač se cítil v pohodě, tak Podmol zažil krušné ráno. Sám přiznal, že z postele lezl po čtyřech a v bolesti. Od té mu pomáhají alespoň prášky. Nyní čeká na vše potřebné, aby se mohl vrátit do Česka.