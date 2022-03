Co ale Hlaváč na dvoukilometrovém okruhu nečekal, byl nezvyklý kopec. „Převýšení bylo okolo třiceti metrů. To je docela dost. S kopci se na jiných závodech nesetkáváme, tratě jsou obvykle rovné,“ vykládal český reprezentant po návratu z pouštní země na pobřeží Arabského moře.

Nejlepší umístění v nejtěžší konkurenci

Tyto dvě skutečnosti zapříčinily, že tempo bylo daleko pomalejší. Ani nejrychlejší chodci nezašli časy, kterými by ohrožovali limit na atletické mistrovství světa (2:33 – pozn.red.) v Eugene.

„Odhaduju, že při mírnějších teplotách a bez kopce, by byly časy všech startujících o nějakých pět až sedm minut lepší. S výsledným časem jsem ale spokojený. I umístění je dobré. V porovnání se špičkou jsem předvedl kvalitní výkon. Tak vysoko jsem v nejtěžší konkurenci ještě nikdy neskončil,“ poznamenal Vít Hlaváč.

Jenže kvůli nestandardním podmínkám přišel o možnost zaútočit na zmíněný limit pro MS. „Ve snaze získat body do světového rankingu to v Maskatu nepomohlo nikomu. Ideální podmínky bych měl mít při dalším startu na pětatřicítce v polovině dubna na mistrovství republiky v Dudincích,“ zmínil.

Na řadě jsou Poděbrady a Dudince

„Na ně se teď budu připravovat. Měl bych tam zaútočit na čas, kterým bych se na šampionát mohl probojovat. Pomohl by mi jakýkoliv výkon pod 2:40. Bude tam kvalitní konkurence. Mohlo by mi to sednout, dalo by se s favority vytáhnout dopředu,“ přál si pětadvacetiletý olympionik.

Světová premiéra závodu na 35 kilometrů (ještě loni na OH se závodilo na 50 km) se mu líbila. „Padesátka byla hodně dlouhá a konec býval nepředvídatelný. Náročná byla i regenerace, dalo se závodit dvakrát třikrát do roka. Kdežto na nové trati to půjde častěji a bude možné střídat starty s dvacítkou. Jedna mě za tři týdny čeká v Poděbradech.“