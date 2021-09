Nadupaný program se otevřel již v pátek od 10:00, kdy do areálu Kavčák začnou najíždět jezdci a po formálních přejímkách začnou tréninky. V sobotu následně vše odstartuje závody v 8:30 hobby jezdců v country cross. Po večerním vyhlášení všech výsledků je na programu od 22:00 afterparty. V areálu je možné stanovat.

Startovní listina je už zaplněná. Registrace je také pozastavena do oblíbeného Memoriálu Jaroslava Kuklíka, který je vypsaný pro amatérské jezdce. V něm se pojede systémem country cross dvojic na 120 minut. „Na trati bude vždy jeden jezdec z přihlášené dvojice a mohou se kdykoliv střídat. Jeden závodník může bez vystřídání ujet maximálně tři kola. Začátek bude hromadný, s motorem v klidu a po mávnutí praporem startéra jezdci nastartují a vyrazí na trať,“ doplnil Vít Kuklík, jeden z hlavních organizátorů. „O putovní pohár Jaroslava Kuklíka budou bojovat jezdci v kategorii profesionálů,“ doplnil vzápětí.

I on je jeden z organizátorů motocyklové události Rock'n'ride společně s bratry Kuklíky. Kvalifikace domácího šampionátu ve freestyle motokrosu je naplánovaná na sobotu od 14:45, finále se závěrečnou show začíná deset minut po sedmnácté hodině. Po autogramiádě FMX závodníků a top enduro jezdců je připravená další lahůdka – Mistrovství České republiky v SuperEnduru. V něm musí několik jezdců překonat různé překážky na trati. Finálová jízda je na programu od 20:40. „Jde o ostré souboje na lokte po trati plné skoků, klád, pneumatik a kamenů. Závod bude součástí Jägermeister party a půjde o jedinečný zážitek. Navíc po finálové jízdě se všichni můžeme těšit na prvního mistra ČR v této atraktivní disciplíně,“ přiblížil Vít Kuklík.

Čeká se pořádný nájezd motorkářů. Do areálu Kavčák u Benešova se sjedou nejlepší domácí freestyle motokrosaři, závodníci ze SuperEndura či z country cross. Už od pátku se totiž rozjede tradiční akce Rock'n'ride, která bude mít tentokrát mistrovské parametry!

