Absenci jednoho z lídrů týmu začali Benešovští nahrazovat až s příchodem druhé třetiny. Po uniklém začátku zápasu začali postupně stahovat manko. „Utkání bylo hodně o psychice. Pak nám pomohla vyloučení,“ podotkl starší ze sourozenců Vojtíškových. Florbalisté Kladna si sice vypracovali až čtyřgólový náskok. Kvůli vlastní nedisciplinovanosti ale o něj definitivně přišli v poslední minutě základní hrací doby, kdy Vorel jednak zkompletoval hattrick a navíc poslal pohárový duel do prodloužení.

Benešov marně dotahoval manko, v Králově Dvoře utrpěl debakl

Do nastavení šli navíc v oslabení, ale i menším počtu hráčů na hřišti rozhodl utkání ve prospěch hostů Švarc. Vítězství 7:6 poslalo Benešov do dalšího kola, kde na něj čeká věhlasný Tatran Střešovice. Účastník posledního superfinále přijede do Bystřice v průběhu října. „Dost se těšíme. Jsme zvědaví, jaký to bude zápas. Seženeme, co nejvíce diváků. Aby všichni věděli, jak potrápíme vicemistra,“ žertoval Vojtíšek. Termín zápasu zatím ještě není znám.

Florbal Kladno – Benešov 6:7 po prodloužení (2:0, 4:3, 0:3 – 0:1)

Branky: 3., 8. a 25. Molhanec, 25. Vencl, 31. Burda, 37. Ureš – 22., 46. a 60. Vorel, 25. a 62. Švarc, 37. Tůma, 45. Poláček. Vyloučení: 9:6. Využití: 2:3. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: Kotyza, Jeřábek. Diváci: 92.