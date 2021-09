Ačkoliv byli domácí florbalisté po většinu zápasu lepším týmem a měli více ze hry, což přiznal i hostující kouč Michal Kubert, tak tříminutový výpadek ho stál draho. „Přežili jsme klinickou smrt. Utkání nebylo jednoduché, ale chtěli jsme víc vyhrát a vezeme tři body domů. Nehráli jsme pěkný florbal, ale účelný, což nám stačilo. Žlutomodré srdce tlouklo až do konce,“ konstatoval Kubert.

„Zápas jsme si prohráli vlastními chybami, i přes fakt, že jsme byli převážnou část zápasu lepším družstvem. Bohužel bez efektivní koncovky nemůžeme vyhrávat. Oproti minulému roku se nám vstup do letošní sezony nepovedl, hlavu si z toho neděláme a budeme pokračovat dál ve zlepšování naší hry,“ komentoval utkání pro web Český florbal trenér Benešova Roman Kieler.

Klíčovým segmentem celého zápasu se ukázal závěr druhé třetiny a zejména tři minuty, ve kterých hosté otočili vývoj utkání na svou stranu. Zatímco po první přestávce vedl Benešov 2:1, podruhé odcházel do šaten za stavu 2:4.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.