Že se v neděli odpoledne bude v Bystřici hrát vyrovnaná partie až do samotného závěru, by čekal málokdo. Nicméně stalo se. O to víc mrzí, že florbalistům Benešova těsně tolik důležité body v boji play-off. „Orka přijela v horší formě, než jsme čekali. Na to, že je čtvrtá, tak to dlouho od ní nebylo ono,“ podotkl Michal Vojtíšek, hráč a sekretář celého klubu.