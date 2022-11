I přes jednoznačný výsledek si hráči i trenér pochvalovali, jaké utkání v Čakovicích Benešovští sehráli. „Po celý zápas jsme podali výborný výkon. Konečně týmový. Všichni bojovali. Kdybychom takhle hráli vždy, tak máme víc bodů. Dalo se na to koukat,“ řekl po zápase Petr Tůma.

Hosté svedli s Orkou po čtyřicet minut vyrovnanou partii. Oba týmy využily ve druhé třetině přesilovku. Klíčové okamžiky přišly v rozmezí 41. a 44. minuty, ve kterém domácí třikrát zamířili přesně a dostali zápas pod kontrolu. Na tom se shodli i oba trenéři. „Dostali jsme špatné góly, což by se nám nemělo stávat. Říkali jsme si, že na to dáme pozor, ale stane se. Je to sport,“ mrzelo Tůmu.

Domácí sice nabídli Benešovu tři početní výhody, nicméně inkasovali pouze jednou, když snížil kapitán hostů Vorel. Sami pak v závěru přidali ještě další dvě branky. Konečný výsledek tak vyzněl jasně 8:3 pro Orku. „Výsledek je krutý. Naše předvedená hra ale tomu vůbec neodpovídá. Když už prohra, tak maximálně o dvě branky. Líbilo se mi ale, že všichni makali. Kluci podali týmový výkon. V Hradci už bychom mohli vyhrát,“ mínil Tůma. Na východě Čech to ale bude těžká práce. Na druhé straně stát totiž lídr celé soutěže.

Orka Čelákovice – Benešov 8:3 (2:1, 1:1, 5:1)

Branky: 16., 41. a 60. Korych, 12. Remeš, 37. Sedlák, 44. Špalek, 44. Kramel, 59. Doutnáč - 13. Pavlíček, 31. Šimek, 58. Vorel. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:1. Rozhodčí: Laštovička, Leibl. Diváci: 33.