Za komunistů se konaly akce Z, prostě se dělalo zadarmo. Ve sportu se však jede a to především v menších klubech ve stejném módu také v dnešní lepší době. Trenéři mládeže často vychovávají příští fotbalisty (hokejisty, florbalisty, dosaďte si libovolně) za nulu či za pakatel.

Baník Souš, nábor mladých fotbalistů | Foto: Deník / Edvard Beneš

Není to dobře. A zasvěcení to moc dobře vědí. Když v roce 2018 udělala Česká unie sportu průzkum, co je největší problém, 94 procent klubů upozornilo, že jim chybí finance na ohodnocení kvalifikovaných trenérů pro děti a mládež.