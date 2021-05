Jak momentálně funguje váš klub?

Kategorie od mladšího žactva po dospělé trénují po skupinkách s tím, že se snažíme dodržovat maximální počet sportujících.

Je příprava tréninků vzhledem k podmínkám obtížná?

Když bylo zakázané cestovat mezi okresy, tak to obtížné bylo. V některých kategoriích je totiž jen malá část atletů přímo z Vlašimi. Ostatní tak neměli možnost na tréninky dorazit. Tehdy to bylo hodně o komunikaci a o tom, abych jim posílal úkoly, které mohou dělat doma. Ve skupině mám patnáct členů a ze starších kategorií je nejpočetnější.

Vytvářel jste tedy dvě verze tréninkových plánů?

Ano, pro tu malou skupinku jsem dělal tréninky ve Vlašimi a ostatní dostávali úkoly na doma. Ti trénovali buď individuálně, nebo ve dvojicích, podle toho, v jakém okresu kdo bydlí.

Dodržovali plány na doma?

Myslím si, že ano. Bavíme se o lidech, kterým je čtrnáct až dvacet let. O atletiku sami mají zájem, takže plány dodržovali.

Jaké to bylo sejít se společně po otevření okresů?

Bylo příjemné je všechny vidět. Naštěstí neměl nikdo nějaké zdravotní komplikace. Nicméně momentálně mi asi čtyři atleti budou dělat přijímací zkoušky na střední školy, takže se musí věnovat škole. Obvyklou školní výuku neměli, takže chápu, že se tomu musí nyní věnovat více.

Dokážete z pozice trenéra odhadnout, jaký měl koronavirus vliv na výkony?

To jde jen těžko. Pandemií byla ovlivněná už minulá sezona. Byla kratší a obsahovala více akcí, které šly rychle po sobě. Jak to bude letos, to těžko odhadnout. Kromě snad tří jedinců nikdo z nás přes zimu netrénoval. Netuším, kdy začneme závodit, odhaduji to na červen.

Která akce je nejbližší?

Mistrovství České republiky dospělých. To jediné by mělo proběhnout v plánovaném termínu, tedy na konci června, protože olympijské hry se neposunou. Všechny ostatní akce budou podle mě znovu odloženy na podzim.

Existuje něco, v čem vám pandemie pomohla nebo prospěla?

Zjištění, že mladí mohou, pokud je potřeba, fungovat alternativně v domácích podmínkách. Zvládnou plnit plány sami.

Našli si tedy kladnější vztah k atletice?

Rád bych to z toho viděl, ale to se projeví až později. Obávám se toho, zda se všichni ti nejmenší, tedy přípravka a mladší žactvo, vrátí k atletice.

Zaregistroval jste, že by někdo skončil?

To takhle říct ještě nejde, zatím nezačaly trénovat všechny kategorie. Takže na toto je ještě brzy, ale určitě nelze vyloučit, že by někteří skončili.