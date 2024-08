Na staré posázavské osadě Šacung u Kaliště-Lensedel se odehrála další kapitola prestižního letního klání, pořádané místní osadou a stejnojmenným sportovním klubem z Benešova. Letošní kolize s některými mezinárodními akcemi v Maďarsku a Francii způsobila, že špičkových sestav tentokrát bylo méně předchozích ročníků.

Díky specifickému prostředí pověstné „klece“ se okruh největších kandidátů na vítězství zúžil na sestavy, disponující silově disponovanými smečaři. Asi největší naděje si dělal vítěz turnaje z let 2017, 2022 a 2023 Jan Chalupa, který nakonec se svými parťáky byl míč od dalšího zářezu na pažbě. Ale postupně…

V základních skupinách se nic překvapivého neudálo a totéž se dá říci i o čtvrtfinálovém bloku. V něm se s turnajem rozloučily obě domácí trojice (Hrkal, Havlík, M. Ziegler a A. Kohout, Truc, J. Fürbacher). Nejvyrovnanější čtvrtfinálový souboj se odehrál mezi juniorskou reprezentací a Holicemi (Kotyza, Čižinský, Šimeček), který ve třetím setu pro sebe rozhodla juniorka.

Hodně rozdílný průběh nabídla obě semifinále. V tom prvním na sebe narazili kluboví spoluhráči z pražského Startu. První set pro sebe o balon rozhodlo Kalasovo béčko (s Ungermannem mladším, hrajícím netradičně na nahrávačském postu), které ve druhém setu stálo na výhru. Chalupovo áčko ale z mečbolu soupeře dokázalo utéci do třetí sady a tu už si pohlídalo. Zatímco první souboj o finálovou účast režírovali zkušení matadoři, druhé semifinále přineslo boj mladých pušek. A nečekaně velmi jednostranný. Do té doby velmi dobře hrající sestavě českého juniorského výběru najednou selhal střelný prach a Modřice během celého zápasu ztratily jen osm míčů.

Mač poražených semifinalistů o bronz byl nevyrovnaný. První set pro sebe velmi jasně rozhodla česká juniorka, která se velmi rychle dokázala oklepat z předchozího debaklu. Druhý set šel na stranu zkušenosti Startu B a ve třetím se posledním možným míčem mohli radovat mladíci. Ještě méně uhlazenější podívanou přineslo divákům finále. První set na to Modřičtí vlétli a áčko Startu deklasovaly poměrem 10:3. Vše se zdálo jasné, ale druhý set nabídl shodný poměr míčů, jenže tentokrát ve prospěch Chalupovy družiny. Rozhodující zkrácená sada došla po oboustranné sérii totálních úderů do devítkového stavu a modřický Matura mečbolovou nabídkou nepohrdl.

„Jezdím sem už pátým rokem, ale vyhrát se i podařilo až letos. Možná za tím stojí aura vítězného modřického dresu. Jsem rád, že se výhra podařila, protože jsem to vůbec nečekal. A o to mě to víc těší. Naše možnosti naznačilo semifinále, které bylo z naší strany jednoznačné. Ukázali jsme, že jsme v tu chvíli o level výše. Finále bylo hodně divoké, nahoru a dolů. My jsme v prvním setu dokázali proměnit snad sto procent útoků, ve druhém setu to ale bylo opačně. Divákům se asi první dva sety nemohly líbit. Třetí set se ale povedl. Makali jsme, nesklopili hlavu a za osmiček se mi podařilo blokem nám zajistit mečbol. Na poslední útok to bylo o tom udržet nervy - a to se nám nakonec podařilo. Samozřejmě že smečařům, jako je Honza Chalupa nebo já, takové prostředí, jaké je na osadě Šacung, maximálně vyhovuje,“ řekl smečař vítězné formace Daniel Matura.

Konečné pořadí turnaje:

1. MNK Modřice (D. Matura, Jahoda, Sluka)

2. SK Start Praha A (Chalupa, S. Tomek, Nováček)

3. Junioři ČR (Svoboda, Dlabka, Fries)

4. SK Start Praha B (Kačírek, Kalas, Ungermann ml.)