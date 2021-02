Jizerská 50 a Jan Tománek. To je velmi silné pouto. Parasportovec z Příbramska patří už několik let mezi stabilní účastníky populárního lyžařského závodu na našem území. Tradici neporušil navzdory pandemii ani letos.

Jan Tománek se na ČEZ Jizerské 50 objevil i letos. | Foto: archiv Jana Tománka

54. ročník závodu ČEZ Jizerská 50 – jak zní jeho oficiální název - se v letošním roce uskutečnil pouze pro elitní závodníky. Na ostatní zájemce ale čekala virtuální podoba závodu, kterou je stále ještě možné absolvovat. Mnoho lidí využilo možnosti vyzvednutí startovního balíčku a objetí trati přímo v Jizerských horách. To byl právě i případ Jana Tománka. „Je to pro mě srdeční záležitost. Neúčast, zvlášť během pohádkové zimy a dobrých sněhových podmínek, by mě mrzela,“ přiznal závodník.