Tip Deníku: Otužilci uspořádají pátý ročník memoriálu Vladimíra Tupého

/FOTOGALERIE/ Po roce se opět sejdou plavci z celé České republiky i ze zahraničí do Sázavy na 5. ročník Memoriálu Vladimíra Tupého, který se tentokrát uskuteční v sobotu 8. února od 12 do 18 hodin u jezu pod Sázavským klášterem. Plavci budou soutěžit o body do Ceského poháru zimního plavání.

Memoriál Vladimíra Tupého v Sázavě. | Foto: Richard Karban