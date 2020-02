Bystřice o jedinou branku porazila oslabenou Úročnici, po změně stran otočila nepříznivý stav s Eltsenem a nakonec podlehla těsně Vlašimi, v každém utkání bodovali Mádl s Zdražilem. Vlašim v úvodu nestačila na Tisem, ale pak po přestávce strhla vedení na svoji stranu s Arsenalem a v posledních vteřinách si vystřelila výhru nad Bystřicí.

Jednu výhru získalo torzo Úročnice, která s jediným hráčem na střídání poslechla o jedinou branku Bystřici, pak ale zdolala Arsenal a na závěr inkasovala těžkou porážku s Tismí. Po jednom bodu se vzájemného duelu získal Eltsen a Arsenal. Eltsen bez několika opor ztratil dvoubrankové vedení nad Arsenalem, a nakonec v závěru zachraňoval alespoň bod, přišel však o dva vyloučené hráče, poté v ještě více oslabené sestavě nezvládl druhý poločas s Bystřicí a podobný průběh mělo i utkání s Tismí.

Arsenal také nekompletní přišel v závěru o dva body s Eltsenem, když otočil dvoubrankové manko, pak nestačil na nekompletní Úročnici a po přestávce přišel o vedení nad Vlašimí, tři góly Sahuly stačily na celkové vedení v tabulce střelců soutěže.

Dva hráči uviděli červeného žolíka, oba patří Eltsenu, Petrů a Kačer. Na čele aktivity si pojistil vedení Šmejkal z Tismi (nyní 8+6), celkově má již dvanáctibodový náskok, 51 (21+30). Střelcům nyní vládne s jednogólovým náskokem Sahula z Arsenalu.

Tisem začala jen se šesti hráči do pole a vypořádala se i s absencí gólmana, kterého nahradil hráč z pole Havránek, a přesto vše vyhrála. Nejprve přehrála Vlašim, když si vybudovala až čtyřbrankové vedení a Havránek přišel o neprůstřelnost až po půlhodině hry. Hru režíroval Šmejkal, dal i dvě branky, ale neproměnil desítku. Pak měla poměrně snadnou práci s torzem Úročnicí (hrála bez možnosti střídání), které nadělila jedenáct branek (Šmejkal 4+4, hattrick Bartůška). A na závěr po změně stran zničila odpor i Eltsenu, když se ke spolehlivému Šmejkalovi se přidal i Hlaváč.

Dvoustou branku v dresu Eltsenu v okresních soutěžích zaznamenal ve své osmé sezoně Shapoval.

Bystřice – Úročnice 3:2

Branky (asistence: 3. Jendele Dominik (Zdražil Lukáš), 7. Mádl Jan (Zdražil Lukáš), 19. Mádl Jan (Balata Vojtěch) – 6. Novák Tomáš (Radačovský Marek), 30. Hájek Matyáš.

Arsenal – Eltsen 3:3

Branky (asistence): 23. Sahula Tomáš (Sochor Jaroslav), 29. Sahula Tomáš, 30. Sochor Jaroslav (Klabík Pavel) – 16. Ruš David (Kačer Adam), 18. Petrů Lukáš (Shapoval Serhyi), 35. Shapoval Serhyi (Petrů Lukáš).

Tisem – Vlašim 5:3

Branky (asistence): 14. Hlaváč Jaroslav ml. (Zeman Josef), 25. Šmejkal Jan, 28. Šmejkal Petr (Zeman Josef), 29. Hlaváč Jaroslav ml. (Šach Petr), 35. Šmejkal Petr (Sochůrek Matěj) – 30. Kašpar Radim (Kubín Michal), 33. Pohorský Daniel (Kašpar Radim), 40. Kašpar Radim.

Úročnice – Arsenal 6:2

Branky (asistence): 9. Hájek Matyáš (Hošek Robin), 18. Novák Tomáš (Hájek Matyáš), 19. Radil Tomáš, 20. Hošek Robin (Novák Tomáš), 27. Hájek Matyáš (Hošek Robin), 39. Novák Tomáš (Hájek Matyáš) – 16. Rybka Zdeněk (Kumpošt Petr), 38. Kumpošt Petr (Rybka Zdeněk).

Eltsen – Bystřice 4:6

Branky (asistence): 17. Shapoval Serhyi, 19. Shapoval Serhyi (Kubásek Miroslav), 20. Čaban Ondřej (Shapoval Serhyi), 40. Čaban Ondřej (Sobotka Lukáš) – 1. Stibůrek Jan (Balata Vojtěch), 5. Stibůrek Jan (Balata Vojtěch), 22. Mádl Jan (Stibůrek Jan), 30. Zdražil Lukáš (Mádl Jan), 33. Brabenec Vojtěch (Mádl Jan), 36. Zdražil Lukáš.

Arsenal – Vlašim 3:5

Branky (asistence): 14. Sahula Tomáš (Kumpošt Petr), 19. Chrpa Martin (Rybka Zdeněk), 22. Sochor Jaroslav (Chrpa Martin) – 1. Pohorský Daniel (Pohorský Jan), 24. Kubín Michal (Kubín Tomáš), 25. Kašpar Radim (Kubín Tomáš), 36. Pohorský Jan (Kubín Michal), 38. Kubín Michal (Pohorský Jan).

Úročnice – Tisem 3:11

Branky (asistence): 20. Hošek Robin (Novák Tomáš), 31. Hájek Matyáš, 40. Hájek Matyáš – 4. Vaněček Dušan (Bartůšek Adam), 7. Bartůšek Adam (Šmejkal Petr), 11. Šmejkal Petr (Šach Petr), 18. Šmejkal Petr (Hlaváč Jaroslav ml.), 19. Šmejkal Petr (Vaněček Dušan), 23. Bartůšek Adam (Šmejkal Petr), 25. Bartůšek Adam (Sochůrek Matěj), 27. Hlaváč Jaroslav ml. (Šmejkal Petr), 33. Šmejkal Petr (Havránek Milan), 38. Vaněček Dušan (Sochůrek Matěj), 40. Hlaváč Jaroslav ml. (Šmejkal Petr).

Vlašim – Bystřice 5:4

Branky (asistence): 11. Kašpar Michal (Pohorský Daniel), 28. Kašpar Radim (Kašpar Michal), 36. Kubín Michal (Pohorský Jan), 38. Pohorský Jan (Kašpar Radim), 40. Kubín Michal – 8. Jasz Adam (Mádl Jan), 28. Jasz Adam (Zdražil Lukáš), 33. Jasz Adam (Brabenec Vojtěch), 38. Zdražil Lukáš (Jasz Adam).

Eltsen – Tisem 3:7

Branky (asistence): 5. Shapoval Serhyi (Kačer Adam), 25. Kačer Adam (Shapoval Serhyi), 36. Kačer Adam – 2. Šach Petr (Hlaváč Jaroslav ml.), 23. Sochůrek Matěj (Bartůšek Adam), 28. Hlaváč Jaroslav ml. (Šmejkal Petr), 33. Hlaváč Jaroslav ml. (Šmejkal Petr), 36. Vaněček Dušan (Bartůšek Adam), 39. Šmejkal Petr (Hlaváč Jaroslav ml.), 40. Šmejkal Petr.

Pořadí: 1. Tenisáci (42 bodů), 2. OTS (40), 3. Tisem (38), 4. Bystřice (35), 5. Vlašim (33), 6. Okrouhlice (20), 7. Úročnice (18), 8. Eltsen (17), 9. Sídliště (17), 10. Václavice (16), 11. Arsenal (13), 12. Chotýšany (6).

Další turnajové kolo futsalové I. třídy přineslo plný bodový zisk jen Bystřici B, která o jedinou branku porazila Mrač a pak nadělila nekompletní Deratizaci třináct branek. Deset bodů ze čtyř utkání si odváží Žejdlík, který vysoko přehrál Tenisáky C, pak bez inkasované branky Dlouhé Pole, to samé si zopakoval proti Jablonné, a nakonec si rozdělil body s Bruinsem. Devět bodů z možných dvanácti získala Mrač, která v úvodu ztratila vedení nad Bystřicí B, pak si spravila chuť na Deratizaci, bezpečně zdolala i Tenisáky C, a o jedinou branku porazila Dlouhé Pole.

Čtyři body si odváží Pásovci Bystřice, kteří přehráli Racek a vybojovali bod s Bruinsem, Jednu výhru má Jablonná, která si poradila s Gogem, a pak ale nestačila, bez vstřelené branky, na rozjetý Žejdlík. Tři body má také Racek, který o jedinou branku porazil Gogo a poté nestačil na Pásovce Bystřici. Bruins v obou vystoupeních bral po bodu, dotahoval Žejdlík a naopak přišel o dva body v závěru s Pásovci Bystřice. Hned čtyři celky odjely s nulou, oslabená Deratizace nestačila na Mrač a rezervu Bystřce. Tenisáci C podlehli Mrači i Žejdlíku.

Jiří Chaloupka