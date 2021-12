Teď se bude makat! Macíka přivítaly v Džiddě drobné komplikace

Do Rallye Dakar zbývají už jen hodiny. Účastníci se sjíždějí Saúdské Arábie, kde na Nový rok odstartuje 44. ročník slavného závodu. Na místě už je i pilot Martin Macík junior, který si v Džiddě převzal závodní speciál s lehkými šrámy a vydal se přes celé město do bivaku, kde v sobotu odstartuje minimálně za obhajobou loňského čtvrtého místo. Rád by skončil výš.

Martin Macík pojede Dakar 2022 s kamionem Karlem | Foto: Ondřej Jícha

Na Martinovi Macíkovi byla vidět velká úleva, že už byl venku z letadla. „Let nic moc. Šest hodin v roušce v jednom letadle všech českých posádek a pár lidí, jako Italové, kteří byli z našeho týmu,“ posteskl si sedlčanský pilot ve videu na sociálních sítích. Další drobné komplikace ho čekaly následně v přístavu, kde vyzvedl techniku, která se do Saúdské Arábie plavila z francouzského Marseille několik týdnů. „Všechno v cajku! Jenom pravá přední pneumatika decentně upuštěna, ale nic se neděje. Okna celé. Všechno v naprostém pořádku,“ komentoval Macík stav kamionu Karla, ve kterém nadcházející Dakar pojede. Macíka a spol. trénují před Dakarem vlastní děti. Tým se těší na spánek Několik šrámů si z plavby odneslo i jedno z týmových vozidel. „Zatím se zdá, že auta plavbu přestála v pořádku. Zjistili jsme jen, že na servisním MANu nám někdo utrhl zadní podjezďák, ochranou rampičku, kus železa. Ale to byl jediný problém, na který jsme zatím přišli. Jinak nic zásadního,“ popisoval Martin Macík cestou z přístavu. Členové týmu Big Shock! Racing hned po přistání v Džiddě naskočili do dakarského rytmu a pustili se do práce, aby stihli všechny předstartovní povinnosti. Po příletu musel 32letý sedlčanský pilot vyřešit vyjma převzetí techniky ještě všechny administrativní záležitosti typu převzetí SIM karet, vyřízení všech papírů ohledně Covid protokolu a podobně. Z přístavu pak čekala kompletní tým cesta přes celé město do bivaku, který je hned vedle stadionu místního krále. Jedná se o stejné startovní místo jako v loňském roce. „Tím můžu prohlásit Dakar 2022 za zahájený. Teď už se bude makat,“ prohlásil Macík, který se po čtvrtém místě z posledního ročníku netají vysokými ambicemi. „Už to opravdu není o tom, že malý český tým vyráží do světa za nějakým dobrodružstvím. A třeba vyhrajeme. Jsme obrovský tým a jsme profesionálové a chceme tam uspět,“ řekl těsně před odletem pro Českou televizi. Hned v úterý se Macíkův tým pustí do příprav na středeční shakedown, kde posádky poprvé dostanou možnost otestovat speciály v místním terénu. Čtvrtek pak bude vyčleněn na finální technické doladění strojů před pátečními technickými přejímkami.