Florbalisté Benešova získali v Národní lize první bod. Dočkali se na sedmý pokus, když prohráli v Pelhřimově 5:6 po prodloužení. Ovšem s hořkou příchutí. Dlouho však usilovali o tři body. Po kontroverzním momentu z 55. minuty ale o vedení přišli a nakonec opět prohráli.

Florbalisté Benešova zaskočili na úvod čtvrtfinále favorita z Plzně | Foto: FBŠ Slavia Plzeň

O tom momentu se po zápase dlouho mluvilo. Do konce utkání zbývalo pět a půl minuty. Benešovští florbalisté v tu chvíli drželi dvougólový náskok a hráli v oslabení. V jeho průběhu vyl faulován David Lukáš, který spadl mezi diváky. Když se vracel na hřiště, tak dostal od jednoho z fanoušků ramenem bodyček, za což mu oplatil tak, že se po něm ohnal holí. Od rozhodčích dostal trest do konce utkání a hosté hráli ve třech.

„Dostali jsme se do těžké situace. Doufali jsme v udržení vedení. Věděli jsme, že jsme si zápas zkomplikovali, ale nic jsme s tím neudělali. Od vítězství jsme byli kousek,“ mrzelo útočníka Miloše Vojtíška. Pelhřimov nabídnutou šanci využil. V početní výhodě srovnal a vynutil si nakonec pro něj vítězné prodloužení.

Florbalisté trápili lídra, dál ale pokračují s nulou. Díra se prohlubuje

„Když by se tohle nestalo, tak bychom měli tři body. V klubu jsme se o tom nebavili. Máme ale vše na videu zdokumentované. Jediní postižení jsme my, že jsme ztratili tři body,“ litoval Vojtíšek. Benešovského Lukáše nyní čeká disciplinární řízení. Povolán by měl být i Pelhřimov za nedostatečnou pořadatelskou službu.

„Nevím, co by se změnilo, kdybychom na někoho podali podnět. Body se nám nevrátí. Jsou tam problémoví fanoušci a nikdo s tím nic nedělá,“ posteskl si hráč Benešova. Florbalisty nyní čeká další duel s Kobylisy, které bude rovněž podle Vojtíška vypjaté.

Pelhřimov - Benešov 6:5p (2:2, 1:3, 2:0 – 1:0)

Branky: 2. Blažek, 3. Papež, 38. Knězů, 56. a 59. Zajíček, 64. Kocián – 6., 26. a 34. Šimek, 17. Balík, 30. Miloš Vojtíšek. Vyloučení: 4:1 + Lukáš (BEN) do konce. Využití: 0:1. Rozhodčí: Hejzlar, Kněžík. Diváci: 132.