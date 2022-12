Tohoto turnaje se účastní nejlepší hráčky ročníku 2011, 2012 a 2013 viz příloha soupisky. Účastní se ho 8 týmů, které reprezentují své tenisové „kraje". My mezi sebou máme žebříčkově druhou nejlepší hráčku této kategorie ve Středočeském kraji - Terezku Slavíkovou. Spolu s ní Středočeský tenisový svaz nominoval Amélii Tvrzkou z Řevnic a nejlepší středočeskou hráčku ročníku 2012 Nicol Suchánkovou z Neride. Nasazení se dělalo podle bodů první a druhé hráčky.

Středočeský kraj byl nasazen jako číslo 6. To znamenalo, že je v prvním kolem bude čekat nasazené družstvo. Los jim přisoudil Západočeský kraj. Nejdříve na kurt nastoupily hráčky číslo dvě, kterou byla i Terezka. Terezce nebyla soupeřem protihráčka, ale spíše její nervozita, není se co divit, ale zvládla to na výbornou a zvítězila 6:2 6:2.

Poté nastoupily jedničky. Zde podle očekávání zvítězila západočeská hráčka Mottlová. Rozhodnout musela čtyřhra. Na ni kapitán středočeského týmu Martin Beran nominoval Terezku spolu s Ami Tvrzkou. Děvčata spolu již vyhrála několik turnajů a tato sehranost se naplno projevila. Zvítězily 6:3 6:2 a tím postoupily do boje o medaile.

V semifinále bohužel prohrály 0:3 na zápasy s pražským výběrem, který potvrdil roli favorita (nasazení číslo jedna). O to víc soustředěné, holky nastoupily do boje o medaili za třetí místo. Tam je čekal výběr severních Čech. První opět nastoupila Terezka a hrála jako uragán. Výsledek hovoří za vše 6:0 6:0. Poté nastoupily jedničky a Amélie to v nervy drásajícím zápase, kdy nevyužila 4 matchbally, rozhodla v supertiabreaku. Za rozhodnutého stavu 2:0 se již čtyřhra nehrála.

Kapitán Beran výsledek zhodnotil jako fantastický, protože dlouho předlouhou Středočeský kraj medaili nepřivezl. Tu si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.

Ondřej Slavík