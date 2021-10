Svěřenkyně trenéra Pruši si došly pro fauly, dokázaly trefit některé těžší střely a statečně odolávajícímu soupeři utekly zpět do dvouciferného náskoku. V závěru Slovance došly, nicméně ukázala, že byla zdatným protivníkem. „I přes vývoj, který mohl být pro některé diváky nečekaný, jsme nechali ve druhé a třetí čtvrtině soupeře nadechnout. Fakt je ten, že jsme měli hrůzostrašné střelecké procento a byli jsme nedostateční v rámci střelby z krátké, střední i dlouhé vzdálenosti,“ komentoval trenér Brna Viktor Průša

Domácí basketbalistky ale našly v sobě sílu vzdoru a pořádně se rozstřílely. Jednak využily ztráty koncentrace na straně soupeřek a také těžily z rychlých přechodů do útoku. O poločasové přestávce dělil oba týmy rozdíl pouhých čtyř bodů. Slovance vyšel i nástup po přestávce. Od vyrovnání ji dělil pouze nezdar při trojce Harapesové.

Duel se Strakonicemi byl opakováním soubojů z posledního ročníku, kdy se oba celky střetávaly v zápasech o konečné deváté a desáté místo. Slovanka se dopustila akorát mírného výpadku na začátku třetí čtvrtiny, kdy se Strakonice objevily v náporu. Ten však hostující hráčky přežily a utkání dotáhly do vítězného konce. Výborně se v prvním zápase nové sezony ukázaly Zeithammerová s Mervínskou a Pohůnkovou a také staronová posila Harapesová již v pozici matky. Dcera na ní může být pyšná!

Už dvě kola nové sezony mají za sebou basketbalistky Slovanky. Na úvod si nejprve poradily v ženské nejvyšší soutěži s týmem Strakonic do 19 let a poté statečně vzdorovaly při premiéře v novém prostředí favorizovanému Brnu. Po třech čtvrtinách prohrávaly pouze o pět bodů, nakonec ale Žabiny duel zvládly a díky povedení závěrečné části zvítězily 69:50.

