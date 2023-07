/FOTOGALERIE/ Vítězem letošního ročníku nohejbalového turnaje trojic Šacungská klec se stala trojice pražského Startu. Obhajující Jan Chalupa si tentokrát pro zlatou jízdu přibral parťáky Jakuba Klaudyho a Tomáše Drobila. Stříbro patří Modřicím, bronz Žatci.

Nohejbalový turnaj Šacungská klec | Foto: Martin Maršálek

Na trojkové, vesměs extraligové sestavy, čekalo v pověstné kleci posázavské osady Šacung u Kaliště-Lensedel ideální nohejbalové počasí a tentokrát i řada novinek. Nový název turnaje, zkrácené sety, snížení počtu střídání a oddechových časů, individuální dovednostní soutěže – takový koktejl namíchali pořadatelé 61. ročníku nejslavnější letní nohejbalové akce.

Účastníci se nejprve museli popasovat se základními skupinami. Ve skupině A pořadí zcela kopírovalo papírové nasazení. Postup do čtvrtfinále si zajistily trojice Junioři ČR (Hokr, Tolar, Seidl), Šacung EX, Modřice a Holice (Šimeček, Fries, Čižinský).

Zato v béčku se děly věci. Kromě suverénního Startu, který neztratil ani set, se do prvního kola play-off probojovala prvoligová pražská Solidarita (Šafránek, Jiroušek, Nováček) a druholigová Slavia Praha B (Kotyza, A. a J. Fürbacherové). Souboj o poslední postupové místo urval na „matematiku“ Žatec, naopak pohořel jeden ze zdejších tradičních medailových kandidátů, Čelákovice (Kolenský, Holas, Šafr). Nevedlo se ani domácí trojici (Karel, Paták, Soukup), která s jediným vyhraným setem skončila ve skupině poslední.

Čtvrtfinále znamenalo konečnou pro obhajující juniorskou reprezentační sestavu, která dlouho držela vývoj zápasu ve svých rukou, ale Žatečtí se ještě dokázali vrátit do hry a otočit. Poměrně jednoznačný byl souboj Modřic s černým koněm turnaje, Solidaritou. Ještě jednoznačněji vyzněl průběh duelu Šacungu EX s béčkem Slavie. Naopak Start urval postup do semifinále až v úplné koncovce setů s Holicemi.

Ještě, než se nejlepší kvarteto utkalo o postup do finále, mohli diváci sledovat zápolení hráčů v individuálních dovednostních soutěžích. Nejvíce šlapaných kraťasů předvedl M. Svoboda, nejlepší vytrvalost při singlu sám proti sobě zdobila Sachla a nejvyšší razancí klepáků se pochlubil Višvader. V celkovém součtu pak vítězství v dovednostních soutěžích patřilo Modřicím, které tak získaly příjemný bonus v podobě jednobodového vedení v každém setu každého dalšího zápasu.

Konečné pořadí turnaje:



1. SK Start Praha (Chalupa, Drobil, Klaudy)

2. MNK mobilprovás Modřice (T. Svoboda, Višvader, M. Svoboda)

3. SKN Žatec (Jůzek, Ftačník, Truc)

4. Šacung EX (Sachl, Kalas, Pachman)

A kola turnaje se točila dál. V prvním semifinále Žatec těsně v první sadě Modřice udolal, ale dva další sety už byly jasnou záležitostí moravského celku. Domácí diváci hnali ve druhém semifinálovém zápasu na zteč bývalé opory Šacungu, ale ty trestuhodně zahodili v rozhodujícím setu čtyři mečboly. Jejich zklamání se přeneslo i do souboje o bronz, kde první set ovládl Žatec a ve druhém opět Šacung EX pohrdl opakovanou setbolovou nabídkou.

Ve finále se kromě Chalupy nikdo další výhrou na tomto turnaji pochlubit nemohl, a tak bylo jasné, že minimálně dva hráči se poprvé na štítku slavné akce objeví. První sada byla vyrovnaná do posledního míče, který patřil Startu. Se solidní obsluhou spoluhráčů ranař Chalupa už hrál zkušeně svůj blokařsko-smečařský part a Modřičtí ve druhém dějství nemohli vymyslet, jak jej zaskočit. Tomáš Drobil s Jakubem Klaudym si tak premiérově potěžkali vítěznou trofej, Jan Chalupa k předchozím triumfům z let 2017 a 2022 zapsal třetí.

Smečař a blokař vítězného tria Jan Chalupa v ohlédnutí za turnajem přiznal, že v boji o finále měli s parťáky namále: „Od začátku turnaje se nám vedlo dobře, všechno jsme vyhrávali. Ve čtvrtfinále nás kluci z Holic docela trápili. V semifinále s Šacungem EX jsme byli jednou nohou v hrobě, soupeř měl ve třetím setu čtyři mečboly. Vedl 6:3 a ještě chytil jeden náš útok. Už jsem sám moc nevěřil, že se nám to podaří otočit. Jak jsem ale za 5:6 zavřel Kalase, tak jsem už začal věřit v obrat a za šestek jsem věděl, že chytneme a proměníme. Nakonec Kalas zkazil kraťas. Ve finále Modřice měly z dovednostních soutěží výhodu vedení 1:0 v setu. Ono se to nezdá, ale když se hraje jen do sedmi, je to příjemný bonus. Už první set nám utekl začátek a prohrávali jsme 0:3. Museli jsme složitě dotahovat a vyhráli o balon. Druhý set už jsme byli nahecovaní a naopak kluci z Modřic se po prvním setu zlomili. Dařilo se mi i na bloku. Ono se to nezdá, ale tady v kleci je dobrý blok hrozně důležitý, protože polaři to mají těžké. Je fajn, že už jsem trojnásobný vítěz a doufám, že ještě nějaké další vítězství přibude a někoho doženu,“ okomentoval vítězství Jan Chalupa.

Turnaj zhodnotil také jeho nový ředitel Jakub Fürbacher: „S ubývajícím počtem hráčů je stále těžší zajistit pro letní turnaj kvalitní účast a pořadatelé se o tom každý rok přesvědčují. Nám se podařilo naplnit plánovaný počet na jediné hřiště, které je na osadě k dispozici. Ještě o půlnoci jsme si v organizačním týmu volali, jak se elegantně vypořádáme s prvočíslovým počtem účastníků, který vznikl po dodatečné přihlášce Solidarity. Nakonec jsme věřili změnám, které jsme pro turnaj projednali a podle mého názoru jsme udělali dobře. Hrací systém byl díky pouze dvěma skupinám jasný, přehledný a vysoce spravedlivý. Zkrácené první a druhé sety zase pomohly účastníkům potkat se s více soupeři. Kde si na turnaji vyřazený ze skupiny zahraje pět zápasů? Už dlouho se na turnaji dbá na to, aby mezi zápasy byly kratší prodlevy než v oficiálních soutěžích. Velký dík patří delegovaným rozhodčím, kteří nejen výborně pískali, ale právě minimalizovali prodlevy. V součtu s omezením oddechových časů na jeden tak hráči byli pořád v zápřahu a hra měla spád. A my v pohodě dodrželi časový plán turnaje. Chtěl bych poděkovat všem pořadatelům a účastníkům za jejich výkony. Turnaj si vyhodnotíme a promyslíme, jak dál.“

Autor: Martin Maršálek