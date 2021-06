V roce, kdy svaz tohoto v České republice zrozeného sportu slaví padesátileté výročí od svého vzniku, došlo kromě běžné svazové agendy na valné hromadě i na volby. Silné zastoupení ve vrcholných orgánech svazu mají středočeské kluby.

Do statutárního orgánu svazu, sedmičlenného výkonného výboru, byli zvoleni Martin Spilka z Čelákovic a Martin Maršálek z benešovského Šacungu. „Těší mě, že po jednadvaceti letech ve svazovém dresu stále mám důvěru nohejbalové základny. Ve výboru jsem garantem tří z hlavních priorit – strategického plánu rozvoje, vytvoření vrcholné složky nohejbalu a většího zapojení nohejbalu do škol,“ komentoval své zvolení Martin Maršálek.

„Se silně obměněným týmem, včetně krajského kolegy Spilky, nás čeká realizace zásadních reforem, kterým už se prostě nemůžeme dál vyhýbat. Situace se kolem nás mění a nevystačíme jen s drobnými úpravami třicet let starého modelu soutěží. Sice jsme prováhali nedávnou ekonomickou prosperitu, ale letos slavíme padesát let od založení republikového svazu, šedesát let organizovaného nohejbalu a příští rok ještě sto let od vzniku nohejbalu. A tato kulatá jubilea si zaslouží, aby nohejbal dal o sobě pořádně vědět,“ nechal dále se slyšet Martin Maršálek.