Macík přitom odstartoval do maratonské etapy skvěle. Od začátku nasadil parádní tempo a ukazoval ostatním záda. „Od začátku to bylo perfektně, jeli jsme, krásně jsme doháněli jednoho, sekali jsme mladého van den Brinka, pak už jsme doháněli Kasterena. S ním jsme se honili ve velkých dunách. Jednou udělal chybu on, jednou já, tak jsme se dojížděli. Bylo to vtipné, dobré, bavilo nás to,“ pochvaloval si zprvu sedlčanský pilot.