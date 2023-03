Benešovsko poznalo nejúspěšnější sportovce za rok 2022. V městském divadle Na Poště došlo na vyhlášení pěti kategorií, kde se sešli jak mladí talentovaní sportovci, tak i jejich dospělí kolegové. Kategorii jednotlivců ovládla sportovní střelkyně Anna Dědová, mezi kolektivy pak vlašimské sprinterky ve štafetě na 4x100 metrů. Na trům mezi trenéry usedl Bohumil Spálenka z Bystřice.

Vítězkou mezi jednotlivci se stala Anna Dědová

Kdepak fotbal či hokej. Benešovsku vládnou jiné olympijské sporty. Zejména pak střelba, lukostřelba a atletika. V regionu se tak možná brzy dočkáme dalších mistrů světa či olympijských vítězů. Na ně je si ale třeba počkat, nicméně výsledky v minulém roce ukázaly, že už tomu tak bude poměrně brzy v blízké budoucnosti.

Ve Vlašimi se neprodukuje pouze kvalitní fotbal, v budoucnu by výbornou reklamu městu z hlediska sportovních úspěchů mohl dělat zejména stolní tenis, který ovládl mládežnické kategorie mezi jednotlivci i kolektivy. Individuální vítězkou se stala Veronika Poláková, která obsadila třetí místo na mistrovství Evropy hráčů do 15 let a nyní bude v reprezentaci přecházet mezi dorostenky. Zároveň předčila mistryni republiky ve skoku do výšky z Vlašimi Magdalénu Zídkovou. Stolní tenisté pak mezi mládeží vyhráli i kolekivy zásluhou dvou domácích mistrovských titulů do 15 a 19 let. Za nimi pak skončily minižákyně basketbalového Benešova a starší žákyně atletek z Vlašimi.

Ocenění byli i trenéři. Bronzová příčka připadla Radkovi Skálovi, který šest let vede mladé fotbalisty v Benešově a pro něhož je vítězství druhořadý cíl. Jako hlavní prioritu pěstuje v hráčích lásku ke sportu a fotbalu jako takovému, smysl pro fair play, rozvíjí týmového ducha a umožňuje hráčům získávat stále nové životní zkušenosti. „Důležité je pro mě, aby sport děti bavil, měly z něj zábavu a naplňoval je, jako naplňuje mě,“ řekl Skála na vyhlášení.

Na stříbrné pozici skončil Adam Slánský, kouč basketbalových minižákovských kategorií. Tuhle cenu pojímám jako ocenění celé naší tréninkové skupiny, kde ve čtyřech vedeme současně tři družstva,“ podotkl Slánský. Vítězem se pak stal kouč lukostřelců v Bystřici Bohumil Spálenka, jenž v minulém roce dovedl dva svěřence k mistrovským titulům České republiky.

Hlavní kategorii jednotlivců ovládla sportovní střelkyně Anna Dědová, která momentálně studuje v Německu, nicméně v kariéře usiluje už o příčky nejvyšší. V rychlopalné pistoli smíšených týmů obsadila čtvrté místo, jak na mistrovství světa v Egyptě, tak na evropském šampionátu v Polsku i na Světovém poháru v jihokorejském Changwonu. Na tuzemské scéně se radovala ale mistrovských titulů.

Druhý skončil lukostřelec Filip Pertlík, který loni ovládl tuzemský šampionát v terčové lukostřelbě a v hale bral bronz. Stupně vítězů pak doplnil triatlonista Petr Lebebda. Oceněny byly i kolektivy, kterým vládly atletické sprinterky z Vlašimi, které si na nejkratší distanci 100 metrů doběhly na republikovém šampionátu pro bronz, čímž tak přivezly medaili po dlouhých 59 letech čekání. „Jsem ráda, že máme takhle skvělou partu a každý den chodíme na tréninky. Doufám, že holky určitě zůstanou, i když třeba polovina štafety pracuje, druhá studuje na vysoké škole,“ uvedla trenérka a zároveň první členka štafety Šárka Hlaváčková. Na dalších pozicích se umístily stolní tenistky, které usilují o postup do extraligy a bronzovou příčku obsadili futsaloví Tenisáci z Benešova.

Celkové pořadí

Jednotlivci - dospěli

1. DĚDOVÁ Anna - sportovně střelecký klub Benešov (sportovní střelba)

2. PERTLÍK Filip – SK Bystřice (lukostřelba)

3. LEBEDA Petr - Triatlon Team Astra Konopiště)

4. BARTŮŠKOVÁ Lucie - Atletika Vlašim z.s. (atletika)

5. DĚDOVÁ Alžběta - sportovně střelecký klub Benešov (sportovní střelba)

Kolektivy - dospělí

1. ŠTAFETA ŽEN - Atletika Vlašim

2. DRUŽSTVO ŽEN - SKST Vlašim (stolní tenis)

3. TENISÁCI Benešov (futsal)

Trenéři

1. SPÁLENKA Bohumil - SK Bystřice (lukostřelba)

2. SLÁNSKÝ Adam - Basket Club Benešov

3. SKÁLA Radek – SK Benešov

Jednotlivci - mládež

1. POLÁKOVÁ Veronika - SKST Vlašim z.s. (stolní tenis)

2. ZÍDKOVÁ Magdalena - Atletika Vlašim z.s.

3. TICHÁ Alžběta - LK Votice (lukostřelba)

4. ADAMEC Jiří – Atletika Vlašim z.s.

5. HORÁKOVÁ Vlasta - ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Benešov (sportovní střelba)

6. TULACHOVÁ Klára - SK Benešov žije sportem z.s. - Atletika Benešov

7. CHLUPSA Ondřej – SK Bystřice (lukostřelba)

Kolektivy - mládež

1. SKST Vlašim (stolní tenis)

2. U11 - Basket Club Benešov, (basketbal)

3. starší žákyně - Atletika Vlašim

4. starší žákyně – Sportovní klub policie Benešov – oddíl judo

5. ZŠ Benešov, Jiráskova 888 - družstvo vybíjené