Ještě loni jste byl brankářskou jedničkou. Teď zažíváte premiéru na střídačce. Jaká je? V bráně to bylo psychicky jednodušší. Člověk nemusel řešit věci kolem. Jako trenér jsem šel do toho, že chci tým trénovat po Romanovi Kielerovi, což není lehká úloha, protože byl skvělý trenér. Asi se mi ho nedaří stoprocentně nahradit. Snažím se klukům předávat věci, které věřím, že nám pomůžou. Snad to nebude na konci hororová sezona.

Nemáte nutkání vlézt do brány jako bývalý brankář?

Ze začátku jsem se toho bál víc, když jsem přijal roli trenéra, ale musím říct, že oba dva gólmani chytají dobře. Takže vyloženě stav, že by něco zkazili a já něco zachránil. Nutkání někdy je, ale oba chytají dobře, takže není důvod, abych do brány šel.

Gólmani obvykle na hráče řvou. Křičí se vám na ně lépe z brány, nebo ze střídačky?

Zrovna tuhle jsem o tom přemýšlel, když jsme hráli nějaký turnaj a asi je to lepší z brány. Člověk má lepší nadhled na hru než ze střídačky.

Do konce základní části už vám moc zápasů nezbývá. Tušíte už, že letos budete hrát spíš play-down než play-off?

Máte pravdu. Zápasů do konce moc není a bodů, abychom se dostali v tuhle chvíli do play-off, je málo. Budeme bojovat dál samozřejmě. Museli bychom asi vyhrát každý zápas, abychom se mezi osm nejlepších dostali. Musíme se připravit na play-down a zvládnout ho. Víme, že je ošidné. Musíme vyhrát dvě série, abychom zůstali v Národní lize. Musíme se na to připravit. Když předvedeme stejný výkon jako 55 minut proti Panthers, tak to zvládneme.

Jak se zbývajícími zápasy základní části naložíte?

Teď nás čeká Pelhřimov, se kterým jsme loni hráli vyrovnaně, kde jsme taky vedli a v závěru prohráli o dva góly. Do každého zápasu půjdeme stejně. Pokud se by nám nepodařil, tak už musíme začít přípravu na play-down. Do play-off už bychom se pak nemohli dostat.

Celou sezonu jste na dně. Kde hledat největší příčiny?

Měli jsme problémy, kdy jsme několikrát do třetí třetiny vedli o dva, tři góly a pak jsme se předvedli hrozivý pád. Největší problém je asi naše fyzická připravenost a odehrát tři třetiny ve stejném tempu.

Poklesu ve třetí třetině u vás dochází pravidelně. Je to jenom problém fyzičky nebo i hlavy?

Myslím, že oba aspekty. V některých zápasech bylo opravdu vidět, že nám došly síly a se soupeřem jsme nezvládali hrát vyrovnanou partii. Někdy, jako třeba teď bylo utkání víc o hlavě, kdy jsme se po špatném gólu složili a už jsme nebyli schopní na ten stav reagovat.