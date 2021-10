Poslední naději vykřesala pro domácí trojkou s faulem minutu a půl před koncem Anna Rylichová, jednalo se ale o poslední koš domácích v utkání a závěr si hostující hráčky pohlídaly. Právě z konce zápasu byl Martíšek nejvíce rozladěn. „Při posledním oddechovém času si řekneme, že prohráváme sice o devět bodů, ale chceme uhrát co nejlepší skóre. Náskok stáhneme na pět bodů a v poslední minutě si necháme nasekat na třináct, což se nesmí stávat,“ uzavřel trenér Trutnova. Jeho svěřenkyně jsou po dvou zápasech stále bez výhry, naopak Slovanka už má na kontě dvě a je pátá.

V podobném rytmu pokračoval i celý druhý poločas. Trutnov dorážel a držel skóre kolem pětibodového manka, Slovanka ale vždy v důležité chvíli předvedla útočný doskok, těžkou střelu, nebo získaný faul a lehce odskočila. „Chtěly jsme vyhrát, daly jsme do toho všechno a povedlo se. Jsme rády,“ konstatovala po utkání trenérka Slovanky Marcela Krämer.

Slovanka zažívá skvělý vstup do sezony. Po výhře ve Strakonicích přivezla další tentokrát z Trutnova. Na jeho palubovce zvítězila 82:69 a v neúplné tabulce se posunula na páté místo ženské basketbalové ligy. Dominika Pohunková se při vítězství na severovýchodě Čech blýskla 29 body.

