/FOTOGALERIE/ Elitní světový freestyle motokrosař si na Dakarské rallye připsal svůj nejlepší výsledek. V nedělní maratonské etapě dojel Libor Podmol na 29. místě, na nejrychlejší jezdce ztratil 46 minut. A to hlavní – pomalu mu přestávají bolet jeho namožené šlachy na rukou. „Vzbudil jsem se a nebyly už skoro vůbec nateklé. S první top třicítkou jsem velmi spokojený,“ prohlásil šéf týmu Podmol Dakar Team, který je v celkovém pořadí je 42. příčce. V noci z neděle na pondělí přespával Podmol společně s dalšími jezdci v jedné větší hale.

Libor Podmol během první části maratonské etapy na Dakru 2021. | Foto: MCHphoto.cz

V sobotu si nováček Dakaru nedokázal představit, že by odstartoval do etapy. Celý volný den musel léčit namožené šlachy na rukách. Magnetická terapie a masáže zabraly! Libor Podmol nedělní etapu zvládl bravurně. „Pravá ruka mě trochu brní, levačka vypadá dobře. Když jsem mohl, tak jsem se jim snažil ulevit. Když to šlo, při jízdě jsem pouštěl řídítko nebo jsem ulevoval prstům tím, že jsem hrál jako na piano a hýbal s nimi,“ popisoval Podmol taktiku na unavené ruce.