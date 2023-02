A další místa?

Co se týče ostatních měst, tak covid veškeré akce zatloukl do země. Snažili jsme je dělat prostřednictvím on-line, pak jsme šli ven na open air. Tenhle rok je vidět, že úspěch určitě věci přináší. Teď hlásí Ostrava vyprodáno, stejně tak se daří zaplnit obrovské sály v Hradci, Brně, Jablonci, které jsem vzal čistě ze zjištných důvodů toho, že je možné, že přijdou nějaké problémy. Kapacity v nich jsou velké. Kdybychom je všechny naplnili, tak budeme mít co dělat, abychom vše zvládli, ale věřím, že tomu tak bude. Všechno, co se stalo, vytváří příběh jménem Dakar 2023. K tomu navíc připravujeme dokument. Ty lidi ale nespali dvacet dní a za dalších šestnáct ho musí dát dohromady. V současnosti čítá produkce dvanáct lidí.

Pohráváte si s myšlenkou, že byste s talk show vyrazili i za hranice České republiky?

Momentálně po mě chtějí, abych tuto akci uspořádal v Holandsku. Pomohl ji zorganizovat a pozvat tamější závodníky. Oni nic takového nedělají a závidí nám, jaké máme fanoušky a jak se nám podařilo vybudovat základny. Na ní jsem pracoval strašně dlouho a snažil se lidem vysvětlovat, učit je, ukazovat jim, protože jsem viděl, jak se podobné věci dělají ve světe a jel jsem podle vlastního citu. Nyní přemýšlím sám, zda do toho půjdu nebo ne. Je to možné, ale zatím to nevím. Nemám takové sebevědomí, že si dáme tour po světě. Pořád to, co děláme není spojené se zábavou. V Česku se nám to podařilo, otázka zní, zda se povede i v zahraničí. V tomhle směru jsem při zemi.

Zmínil jste sebevědomí. Co dál vám ještě případně chybí?

Odhodlání a čas, ten mi ale bude chybět zřejmě pořád. Pro Dakar dělám hodně, žiji jím. V současnosti pro něj pracuji jako pro značku, i když mi za to neplatí. Mrzí mě, že lidé okolo něj to tak nevidí. Nechtěl bych žádnou větší úctu, ale aby se víc zajímali o kategorii kamionů, přistupovali k Česku jako silnému národu v tomto směru. Bohužel ředitelství je v francouzské a oni k tomu přistupují jinak. Nicméně za poslední tři roky jsme jim dali dost najevo, na jaké úrovni jsme a vědí, že jsme nejprofesionálnější tým v rámci kamionů. Mám k tomu úžasný tým, který mi pomáhá.

Na co se fanoušci v rámci Posedlí Dakarem mohou těšit?

Talk show je zajímavá v tom, že my začínáme prodávat vstupenky na akci, na které vůbec nevíme, co na ní budeme říkat, což se blbě fanouškům říká. Ti co to ale znají, tak vědí, že v tom je to kouzlo, kde se v průběhu Dakaru dozvídají, co se děje a pak mají na něj spoustu dotazů. My jedeme strašné vzdálenosti a vy nevíte, co se děje v kabině. Dvacet dní každý den makáme šestnáct hodin a vznikne spousta historek a my musíme vybrat pouze hrstku z nich, protože za hodinu a půl víc nestihneme. Takže na tohle se mohou těšit. Pak ještě dokument z nejdrsnější soutěže na světě. Je to třetina kino, vyprávění a sranda. Měli bychom se smát.

Do jaké části se jedná improvizace a do kdy jedete podle scénáře?

Vůbec se nepovažuji za komika. V tomhle směru se snažím dělat vyprávění, které se zlepšovalo. Chtěl jsem aby show měla grády. Máme scénář a jeho součástí je i improvizace, ale v rámci ní se člověk dostane mimo scénář a v tu chvíli musí člověk řešit něco improvizovaně a najednou se mu nabourají všechny plány. Začal jsem tedy zjišťovat, jak takové stand-up vystoupení vypadá, které je kompletně celé do posledního detailu naplánované a vymyšlené kromě reakce fanoušků. My přitom z padesáti procent improvizujeme a ze druhé poloviny máme nějaký plán. Teď připravujeme scénář na základě toho, co zažijeme a co se líbí lidem v Sedlčanech. Zdejší talkshow je unikátní je v několika možnostech a směrech a je pro domácí fanoušky. Na základě této akci vznikne scénář pro nadcházející místa. Ze třiceti procent se jedná o improvizaci, ale na základě toho, jaké historky tam padnou a jakým způsobem jsou řečené. V jednotlivých městech se ještě mění hosté.

Letos máte devět zastávek. Přemýšlel jste, že byste jich udělal víc?

Jednou jsme jich měli čtrnáct během asi jeden a půl měsíce. Pak jsem byl zralý na to si jít lehnout a měsíc nic nedělat.

Co můžou fanoušci čekat dál? Dočkají se například celovečerního dokumentu?

Nejenom toto. Je toho víc. Jsem milovník filmu. Vlastním mediální agenturu. Žiji v digitálním světě a mým povoláním je marketing. Příští Dakar 2024 bude náš dvaadvacátý a zaslouží si nejen obdiv nejen pro tým, ale také sumarizací ukázat, co jsme dokázali. Lidé zapomínají, informací je strašně moc. V tomhle směru je hodně věcí v plánu, nicméně postupně. Chceme zůstat u fanoušků, interaktovat s nimi a posloucháme, co by oni chtěli a děláme to pro ně.