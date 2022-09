Benešovští Oranjes měli doma definitivně poslední šanci odvrátit sestup. Po výhře 5:1 v prvním duelu série byli hosté z Mladoboleslavska na koni. Přesto domácí věřili, že alespoň doma úder vrátí. I bez zraněného Dvořáka do boje vyslali jedenáctku odhodlaných, včetně velezkušených matadorů Doubravy a Kalase. Prvně jmenovaný se vrátil po tříleté pauze od skončení kariéry, druhý po dvouměsíční prodlevě zapříčiněné zraněním.

Obě domácí esa znovu prokázala zkušenost a stejně jako v Plazech skolila první soupeřův debl. Jenže v Benešově si ještě už tak velkou porci letošní smůly vybrali další a poslední porci. Dílčí výhra byla vykoupena zraněním (u obou hráčů shodným!) a Doubrava s Kalasem zbytek utkání sledovali jen z lavičky.

Stačila chvilka a v hale, kam se utkání kvůli dešti přesunulo, se rozléhal bolestivý křik. Tentokrát se k zemi poroučel hostující Šimáně a také on dohrál. Domácí debl Fürbachera s Krunertem ale nabídnutou šanci promarnili a padli. Trenér Voltr musel narychlo překopat složení trojic a kvůli zranění svých opor v první dvojce musel odepsat i jejich případný zápas v odvetách (ve dvojkách lze střídat pouze jednoho hráče).

Narychlo složené domácí trojky ale zahrály letošní nadstandard a své zápasy dovedly do posledního možného míče. V té první Prachár, Krunert, Voltr mladěí a střídající Šperlík ale prohráli s lepší hostující formací, ve druhé pak Vale, Truc, Fürbacher a naskočivší Ungermann už odešli s výhrou, která ale nestačila. V singlu byl podle předpokladů Fürbacher bez nároku na hostující eso Kučeru. Poslední reálnou naději na celkovou výhru měla udržet Prachárova trojice, avšak opět ve třetí sadě prohrála. V posledním zápase dne se Trucova trojka držela jen chvilku, pak už dohrála jen z povinnosti.

„Chtěli jsme odčinit předchozí porážku v Plazech a soupeři dát o čem přemýšlet pro rozhodující utkání. Podařilo se nám znovu vstoupit do utkání výhrou, ale za cenu zranění obou našich největších opor. Pak přišlo selhání naší druhé dvojice, která nedokázala využít oslabení soupeře. Kvůli zranění Jirky Doubravy a Fandy Kalase se nám narušilo původně plánované složení trojek a museli jsme improvizovat. Někteří hráči zahráli až nečekaně výborně, jiní zklamali. Největší rozdíl mezi mužstvy byl tentokrát ani ne tolik v mezihře, ale v kazivosti smečařů. Když vyházíme ve třetím setu tři útoky, těžko lze vyhrát. Přes to všechno si myslím, že jsme mohli uhrát lepší výsledek. Z hráčů mě svým výkonem kromě obou zraněných potěšili Míša Vale, který hrál výborně, dále pak Jenda Šperlík a Standa Voltr mladší. Soupeři musím pogratulovat k postupu do baráže a přeji Šimáněmu, jehož zranění vypadalo hrozně, brzké uzdravení,“ zhodnotil utkání trenér Stanislav Voltr.

SK Šacung Benešov 1947 - TJ Plazy: 2:5 (konečný stav série 0:2)