Jak se s odstupem času hodnotí v Benešově konečné šesté místo? Myslím si, že je to neúspěch. Po základní části jsme chtěli skončit do čtvrtého místa, ideálně třetí, což byl realistický cíl, který mohl vyjít, ale bohužel nevyšel z laciných ztrát, ať už v prvním kole či později, kdy jsme prohrávali góly v posledních minutách prodloužení. Poté na nás v play-off vyšla Plzeň, která je pro nás velmi neoblíbeným soupeřem, jak se v sezoně dvakrát potvrdilo. Jednou jsme s ní prohráli na nájezdy, podruhé jsme dostali hodně gólů. Pro nás se jednalo o nejtěžšího protivníka. Raději bychom hráli s Butchisem. Bohužel se nám nepodařilo vyhrát ani jeden zápas, ačkoliv by si série zasloužila jít do pěti zápasů.

Ještě v osmnáctém kole jste přitom byli třetí. Kde hledat další příčiny vašeho neúspěchu?

Nemůžeme je hledat na konci sezony, ale v celém jejím průběhu. Je jedno, jestli se hraje první, nebo čtrnácté kolo, body jsou stejně cenné. Určitě tam byly absence lidí na jaře, kdy přišly různé dovolené, nemoci, zranění. Několikrát jsme odjeli k zápasu s deseti či dvanácti lidmi. Příčin je spousta, ať už občas horší kvalita tréninků nebo malý počet lidí.

Přitom jste kádr měli prošpikovaný několika hráči, kteří hráli v superlize, přesto to nestačilo. Jak teď dál?

Je potřeba mí v týmu takto zkušené hráče, kteří už mají toho spoustu odehráno. Aby předali mladším zkušenosti a know-how, jak se chovat v zápasech v jejich pozdějších fázích. Jak to vypadá v šatně. Takže určitě nějaká zdravá kombinace starších a mladších hráčů.

Věděli jste dopředu, že si vás Plzeň vybere?

Když jsme jeli k poslednímu kolu do Králova Dvora, tak jsme nevěděli, jak to bude vypadat. Kdo s kým bude hrát. Věděli jsme, že potřebujeme vyhrát, abychom měli šanci alespoň na čtvrté místo, což jsme splnili. Když jsme poté viděli tabulku, tak jsme si byli dost jistí, že si nás Plzeň vezme.

V tu chvíli asi panovalo v šatně cokoliv jiného, jenom ne radost. Byl to ten nejméně oblíbený soupeř, kterého jste dostali z těch čtyř možných?

Asi ano. Zároveň s Butchisem, jehož kvality byly obrovské. Na něj jsme ale dokázaly zahrát, tak na Plzeň se nám nedařilo. V žádném zápase jsme ji neporazili. Řekli jsme si, že to zkusíme zlomit, ale nevyšlo to.

Ve čtvrtfinálové sérii jste museli vždy dohánět velké manko. Co se dělo, že jste začali hrát vždy až později?

Dělali jsme laciné chyby, které se v play-off nesmí dělat. Pro mnoho hráčů se jednalo o první zápasy ve vyřazovací fázi, což bylo znát. Tam se nehraje do útoku, ale od obrany. Mnohem víc než v sezoně. Prvním cílem je nedostat, až pak dát góly, což se nám nedařilo. Hned v prvním zápase jsme po buly dostali dva góly, což se nemůže stávat. My jsme naopak chyby soupeře často nepotrestali.

Znamená to, že se v letním období zaměříte na příchody obránců?

Určitě ne, protože jich máme relativně dost. Chybí nám útočníci, kdy jsme útok doplňovali útok obránci. Všechno se jedná o mladé kluky, pr které se jednalo o první play-off. Získali zkušenosti a příští rok to bude lepší.

Už dlouhodobě funguje trasa Bohemians – Benešov. Budete spolupracovat na této trase?

Máme tam nějaké mladé hráče, kteří už můžou hrát za muže. U nich jednáme o tom, zda se budou chtít vrátit, nebo se zvolí varianta střídavých startů, když je u nich ta možnost. Poté ještě pár kvalitních útočníků, protože očekáváme pár odchodů.

Chyběly vám zkušenosti i na základě dvou předešlých předčasně ukončených sezon?

Stoprocentně. Největšímu množství hráčů u nás je okolo dvaceti, jednadvaceti let, což u nich znamená, že je poslední dva roky hrozně poznamenaly. Chybí jim zkušenost, což se projevilo.

Nicméně nadějné vyhlídky tam jsou. Kde se vidí Benešov za dva, tři roky?

Pravděpodobně v Národní lize. Jsme malé město a nemáme tak velkou základnu, abychom byli schopni ufinancovat tým o soutěž výš. Takže hrát stabilně vršek tabulky, pokoušet se hrát semifinále, možná finále. Hlavní bude ale stabilizovat tým, aby fungoval z dlouhodobého hlediska výborně.

Je na vině i fakt, že jakmile se v Benešově objeví lepší hráč, tak zaujme pražský tým, který si ho pak vezme k sobě?

Stoprocentně. My tomu ani nebráníme, protože jsme schopni hráče dodat na nějakou úroveň, ale pak už to není v silách trenérů ani konkurence, protože bez ní se těžko zlepšuje. Hráči si může přidávat, ale bez ostatních se hůř zlepšuje ve florbalových dovednostech. Nehrajeme ani tak vysoké soutěže v mládeži, takže ani není špatně, že odchází. Důležité je, aby odchod měl smysl a hráči se rozvíjeli.

V jakém měřítku se vám vrací odchovanci zpět do Benešova?

V tuhle chvíli se číslo pohybuje okolo padesáti procent a dál se bude pohybovat podobně. V tuhle chvíli máme v superlize spoustu mladých hráčů a někteří z nich se budou chtít pravděpodobně vrátit.