V jarní základní části Českého poháru, letos nahrazujícího běžnou ligovou soutěž, skončili nohejbalisté Šacungu Benešov na druhé příčce jedné ze skupin. Ve čtvrtfinále však nestačili svého soupeře z Žatce a jejich sen o pohárové medaili se tak rozplynul. „Nepostup do semifinále poháru beru jako neúspěch, čekal jsem, že Žatec bychom mohli vyřadit,“ řekl trenér Stanislav Voltr starší.

Žatec ale už v první čtvrtfinálovém duelu prokázal svou kvalitu, když na domácí půdě vyhrál 4:2. Na vině bylo zejména trojkové selhání Šacungu, který v utkání ztratil všechny. A navíc přišel vinou zranění o blokaře Stupku, který byl odepsán i pro odvetu.

Do té Benešovští vstoupili s odhodláním sérii prodloužit, ale už začátek přinesl nepříjemnosti. Jako první nedostavení se rozhodčího ze zdravotních důvodů, utkání tak rozhodovali zástupci obou klubů. Druhou byla znovu ztráta obou úvodních trojkových zápasů. Benešovští tak v součtu s předchozím utkáním prohráli už pět trojic v řadě a víceméně museli vstávat z mrtvých.

První zápasový bod obstarali až v deblu Kalas se Sehrigem. Na ten mohl nečekaně navázat v zápase jednotlivců Voltr mladší, ale obrat v zápase nedotáhl. Hostům tak k celkové výhře i postupu do semifinále stačila jediná dílčí výhra.

Navíc v dalším deblu startovala jejich elitní sestava. Domácí junioři Truc s Ungermannem mladším se ale vytáhli a v nejlepším duelu dne vydřeli výhru. Na tu navázala i trojice Valeho, Kalase a Truce. Za stavu 3:3 tak rozhodovala poslední trojka. V série neporažené první hostující formaci se postavili A. Fürbacher, Ungermann ml., Voltr ml. a střídající Flaks. První set těsně vyhráli hosté a druhý už plně ovládli.

„Šli jsme do odvety s cílem odčinit porážku z Žatce. Jenže hned první dva zápasy nás vrátily do nepříjemné reality. Soupeř hrál dobře a s vědomím jejich kvalitního singla jsem už ani moc nevěřil, že bychom mohli ještě vývoj zvrátit. Nicméně do hry nás vrátily dobře sehrané dvojky. Škoda prohraného singlu, kde tentokrát k výhře nebylo daleko. Povedla se nám i první odvetná trojka, která konečně zahrála to, co se očekávalo. Poslední trojka chvíli vzdorovala, ale pak spadla do podprůměru,“ zhodnotil Voltr starší s tím, že je zklamán jak z celkového výsledku, tak i z výkonu některých sestav.

Martin Maršálek