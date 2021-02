Jak nyní funguje atletický klub v Benešově?

Momentálně netrénujeme, protože nám to vládní nařízení nedovolují. Dětem posíláme výzvy, například přes sociální sítě, aby trénovaly individuálně. Děti si mohou přijít na atletický stadion odběhnout svůj trénink, který dostanou od trenéra a to je celé. Nyní je trochu problém se sněhem, takže venku trénovat příliš nejde. Na druhou stranu se dá běhat na běžkách, což je krásný komplexní pohyb, a při bobování naběháte také spoustu kilometrů. Když není stadion zasněžený, připravuji pro menší děti různé opičí dráhy. Když jdou děti s rodiči na procházku, mohou si jí proběhnout. Organizované tréninky žádné neprobíhají.

Jaká komplikace je současná doba pro chod klubu?

Velká, všechny nás mrzí, že nemůžeme trénovat společně ani venku. To, že děti nemohou trénovat, je špatně.

Někteří trenéři se obávají, že děti přestanou sportovat. Jak to vidíte vy?

Děti, které jsou tělem a duší sportovci, se na sportování těší a nemyslím si, že by přestaly. Ti, kteří sami o sobě sportovat nechtěli a byli k tomu nucení, mají možná teď pěknou výmluvu k tomu, aby sportovat nemuseli. Děti se mohou hýbat pořád, bobování, běžkování, procházky. Sportovat se dá, ale ti menší potřebují podporu rodiny, což je složitější, pokud jsou rodiče od rána do večera v práci.

Zmínila jste, že některé děti jsou ke sportu nuceni. Myslíte ze strany rodičů?

Myslím si, že v určitém věku se musí některé děti trochu přinutit ke sportu. Plno dětí by raději zůstalo doma. Rodiče je pošťouchnou, aby šly sportovat. Pak po tréninku přijdou šťastné a spokojené, ale impulz musí přijít ze strany rodičů.

Současná omezení tedy dopadají výrazněji na děti než na dospělé sportovce?

Rozhodně ano. Když vezmu sama sebe, amatérského sportovce, tak sportuji pořád dál. Pokud se bavíme o dětech prvního stupně základní školy, tak se samy jen těžko odpoledne vydají sportovat. Řekněme, že pro děti do deseti let je situace podstatně složitější. U starších je to pak spíše o vůli, získaných sportovních návycích a lásce k pohybu. Nicméně parta a organizované tréninky nic nenahradí.

Dokážete odhadnout, jak výrazně dojde k propadu výkonnosti vašich atletů?

Odhadnout to nedokáži, a výkonnost mě upřímně vůbec netrápí. Daleko více mi vadí to, že děti nemohou organizovaně sportovat. Určitě to potřebují a chybí jim to. Děti jsou zavřené doma, nechodí ven, ubývá jim svalovina, chybí kolektiv, klesá sportovní a s tím úzce spojená celková životní morálka, a nezlepšují si imunitu, to vidím jako velký problém. Výkonnost je až v druhé řadě.

Když odhlédneme od koronaviru, jak se vám jako klubu daří?

Daří se nám velmi dobře, rok od roku roste zájem rodičů a dětí o náš oddíl. Momentálně máme zhruba 300 atletů všech věkových kategorií, od čtyř let až po dospělé. Oddíl jsme obnovili před necelými pěti lety, asi po třiceti letech. Individuálních sportů v Benešově mnoho není, taková atletika tady chyběla. Město Benešov nás velmi podpořilo a investovalo do výstavby nového atletického stadionu. Momentálně se dodělává zázemí s krytou atletickou dráhou, tzv. atletickým tunelem, kde budeme moci plnohodnotně trénovat celoročně. Atletický stadion poskytne skvělé zázemí pro rozvoj atletiky, atletické všestrannosti a závodům nejen našemu oddílu, ale i školám, školkám. Také všem sportům v Benešově a okolí. Atletika je základ pro všechny sporty a všechny děti by měly atletickou průpravou projít, ať dělají jakýkoli sport. Většina osvícených trenérů se již tímto směrem ubírá. A my jsme otevřeni jim poskytnout pomocnou ruku. Plánů spojených s tímto tématem máme mnoho. Teď už jen čekáme na „covid – zelenou“.

Jak náročné bylo znovuzaložit atletický klub?

Náročné,ale krásné, je za tím spousta každodenní práce. Začínali jsme jen s několika trenéry a asi 20 dětmi, dnes máme trenérů 20 a dětí, jak jsem již zmínila, 300. A přestože nyní netrénujeme, tak máme pořád co dělat. Připravujeme školení pro trenéry, rodiče i děti. Chystáme dva velké každoroční závody Konopišťskou desítku a Benešovský běžecký festival, letos opět se spoustou novinek. Spustili jsme nové internetové stránky. Od ledna jsme se stali provozovateli atletického stadionu a s tím je spojená nejen administrativa, ale také mnoho nových plánů a výzev, takže chystáme, plánujeme, tvoříme. A opět, už čekáme jen na zelenou.

Pokud by se rodiče rozhodovali, na jaký sport dát své dítě, proč byste doporučila atletiku?

Pro malé děti je atletika, gymnastika, plavání absolutní základ. Obecně bych doporučila co největší pestrost sportů. Atletiku bych zařadila pro všestranný rozvoj. My s malými dětmi neděláme jen atletiku, ale chceme, aby si osahaly velký i malý míč, aby do něj uměly kopnout, pinknout, driblovat, základy gymnastiky, orientační běhu, aby se uměly správně protáhnout a spoustu dalšího. Chceme, aby děti byly koordinované, aby uměly správně běhat, aby měly správné držení těla. U těch nejmenších je to hlavně formou různých her, ale učení formou hry najdete i v trénincích těch nejstarších atletů. V první řadě chceme v dětech vybudovat lásku ke sportu, k pohybu a to lásku celoživotní. Tak, jako to máme my, jejich trenéři.

V jakém věku by se dítě mělo ubírat už jen jedním směrem?

Já si myslím, že stačí klidně v jedenácti dvanácti letech. Na druhém stupni je fajn, když už si dítě vybere jeden nebo dva sporty a v nich pokračuje dál. Ale stále platí, čím větší pestrost pohybu, tím lepší.