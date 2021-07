V proslulé posázavské kleci na sportovně-trampské osadě Šacung u Kaliště-Lensedel se na jubilejním ročníku turnaje představilo 13 trojic. Díky přísným protipandemickým opatřením na Slovensku chyběla původně přihlášená sestava Košic, čímž akce přišla o mezinárodní statut.

I tak ale byla k vidění česká elita v čele s extraligovým mistrem z Čakovic, který v základní skupině vyprášil pozdějšího vítěze. Kdo by řekl, že se oba soupeři potkají znovu ve finále – a s úplně odlišným průběhem. Do čtvrtfinále turnaje se probojovali všichni favorité. Tři z vítězů skupin potvrdili ve dvou setech svou formu. Čakovice porazily ve vyrovnaném mači Start Praha. Ligový výběr o balon udolal Čelákovice B v prvním setu, ve druhém už dominoval. K neradosti domácích fanoušků Šacung B (Doubrava, Ježdík, Šperlík) padl o jediný míč ve třetí sadě s obhajujícími Čelákovicemi A a poté se s turnajem rozloučila i první domácí trojice (Kanda, Kalas, Štěpař), na kterou si vyšlápl stále se lepšící český dorostenecký výběr.

Všechny další zápasy rozhodovala až koncovka třetího setu. Čakovice v první sadě přetlačily v koncovce Ligový výběr, který ale ve druhé sadě oddálil porážku. Ta přišla až v koncovce rozhodujícího setu, Zápas nabídl nekompromisní nohejbal, plný nártových klepáků. Druhé semifinále přineslo přestřelku. V prvním setu obhájce povolil dorostenecké sestavě jen pět míčů, jenže ve druhém se karta obrátila a nadšeně bojující mladíci vyhráli 10:3. Ve třetím se už hra srovnala a sportovní štěstí se za devítek přiklonilo na stranu překvapení dne. Nečekaně ostrý byl mač o třetí místo, kde došlo i na hádku protihráčů. Po vyrovnaném průběhu si nakonec bronz vybojovala obhajující čelákovická sestava.

Mistrovská kvalita a zkušenost, nebo zápas od zápasu se lepšící překvapení dne? To byla otázka pro finálový souboj. Zranění blokaře Hokra na ruce pozměnilo taktický plán trenéra českého výběru, na blok musel Tolar, Hokr šel do pole a na servis přišel Seidl. Čakovičtí hráči kombinovali dobře a brzy měli první sadu v kapse. Jenže dorostenecký výběr, sestavený z hráčů Čelákovic, Karlových Varů a Šacungu, ve druhém setu zmobilizoval síly a odvážnou hrou vyrovnal skóre. Poslední set dne došel na devítky, mečbol měli na noze Pražané. Jenže nejdůležitější útok turnaje Zdeněk Kalous poslal jen do sítě a na druhé straně mohl křepčit asi nejpřekvapivější vítěz turnaje v celé jeho historii.

Čakovická sestava nakonec brala stříbro. „Jako tři leváci jsme spolu na velké akci hráli poprvé. V semifinále na nás čekal Ligový výběr s Honzou Chalupou, kterému místní klec vyhovuje. Nakonec se nám tento hodně těžký zápas podařilo vyhrát, ale stál nás hodně sil. Právě asi únava byla klíčovým prvkem ve finále. Navíc jsme asi po výhře v prvním setu soupeře trošku podcenili. Jeho hráči ale makali o každý míč, hráli dobře v obraně i útoku, nedařilo se nám je zablokovat. Ve třetím setu jsem si na mečbol věřil, ale asi jak jsem byl unavený, napálil jsem míč jen do sítě,“ řekl čakovický univerzál a úřadující vítěz ankety Nohejbalista roku Zdeněk Kalous.

Radost čišela z Filipa Seidla, 17letého nahrávače vítězné trojice. „Měli jsme čtyřčlennou skupinu, ve které jsme porazili Šacung C a Vsetín A a docela hladce podlehli Čakovicím. To jsme ještě netušili, že se s nimi potkáme znovu ve finále. Ze skupiny jsme tak ze druhé příčky šli v osmifinále na Počernice a mohli se s turnajem loučit. Ve třetím setu jsme totiž prohrávali už 7:9, ale ještě to dokázali otočit. Pak přišlo čtvrtfinále se Šacungem A a tam ve druhém setu soupeř zkazil za devítek setbol. Začali jsme si věřit a měli znovu i štěstí. V semifinále s obhájcem jsme zase uspěli za 9:9 ve třetím setu a to samé se opakovalo i ve finále. Do něj jsme šli na pozměněných postech, Filip Hokr si zlomil prst na ruce a nemohl blokovat. Místo něho šel blokovat Lukáš Tolar a já šel na servis. Nám to ale paradoxně neuškodilo. Z výhry mám obrovskou radost, je to největší úspěch mé kariéry,“ řekl.

Konečné pořadí turnaje:

1. Dorostenci ČR (Hokr, Tolar, Seidl)

2. TJ AVIA Čakovice (Pachman, J. a Z. Kalousové)

3. TJ Spartak Alutec KK Čelákovice A (Spilka, Flekač, Šafr)

4. Ligový výběr (Chalupa, Ungermann ml, Knytl)

Martin Maršálek