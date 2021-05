Šacung bude obhajovat extralize šesté místo, které obsadil v roce 2019. V loňském roce se nejvyšší mužská soutěž kvůli pandemii nedohrála, když byla nahrazena pohárovou soutěží. Letos to vypadalo, že se ani nezačne, nakonec se ale hrát bude. A to ve zkráceném formátu, tedy s pouze jednokolovou základní částí a následným play-off, případně play-out.

Benešovské hráče tak čeká perná šichta. „Negativem jsou nestejné podmínky účastníků, někdo hraje doma v základní části více utkání. My třeba ze sedmi hrajeme doma jen tři. Je to daň za to, aby se vůbec hrálo,“ má částečné pochopení Stanislav Voltr.

Jeho tým navíc dále prochází generační obměnou. S aktivní činností z pracovních důvodů skončil smečař Doubrava, výsledkově nejlepší hráč klubové historie. Zdravotní problémy hlásí univerzálové Flaks se Sehrigem a nahrávač Stanislav Voltr mladší je zase služebně v zahraničí. Velký prostor tak dostanou tři loňští dorostenci - Fürbacher, Šperlík a hostující Hokr. Dobrou zprávou naopak pro Šacung je, že do hry se po dlouhé pauze vrací i smečař Kanda.

Co se ale týká sezonních ambic, zůstává kouč Šacung Benešov raději při zemi. „Z mužstva, vedeném velezkušeným kapitánem Kalasem, cítím velkou bojovnost. Ale jsem realista a vím, že jen ta k dobrým výsledkům nestačí. Proto naším cílem bude záchrana v soutěži,“ prozrazuje Stanislav Voltr starší, jehož hlavní přáním je, aby se po návratu na hřiště nikdo nezranil.

Dorost se musí poprat s cestováním

Náročnou sezonu očekávají i benešovští dorostenci. Ti na rozdíl od mužů zvládli loňský ligový ročník dohrát a budou tak obhajovat čtvrté místo. „Stejně jako u mužského áčka i v našem družstvu je velká obměna. Z věkových důvodů skončili v dorostu Fürbacher, Janko a Khandl, naopak přišli nadějní starší žáci,“ hlásí trenér Tomáš Hanuš.

I on má výhrady jisté k rozlosování soutěže. „Vím, že obě skupiny základní části jsou rozdělovány regionálně, ale alespoň částečně se mohlo přihlédnout k poslednímu umístění. Letos nás v základní části čeká moravská skupina, kde se mimo jiné sešla čtyři nejlepší družstva minulého ročníku. Tedy těžší soupeři a větší cestování,“ povídá. „Cílem je být do čtvrtého místa ve skupině a zajistit si tak postup do play-off,“ říká jasně Hanuš.

