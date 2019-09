Porážkou z kategorie důstojných se rozloučili nohejbalisté benešovského Šacungu s letošním ročníkem extraligy mužů. Na domácí půdě dlouho trápili vicemistra z Modřic v odvetném utkání čtvrtfinále play-off, ale překvapení na účet favorita se nekonalo. Šacung tak letos končí na šesté příčce nejvyšší soutěže.

Čtvrtfinále extraligy: Šacung Benešov - Modřice | Foto: Martin Maršálek

Šacung – Modřice 2:5

Po kanárovém debaklu na půdě soupeře, kde Šacung neuhrál ani set, se velké věci nedaly očekávat ani od odvety. Zvlášť, když k dispozici neměl nejen Makaru, ale i Sehriga. Jenže Benešovští zabojovali a vedli 2:1. První dva debly přinesly dramatické třísetové mače, ve kterých za domácí uspěli Kalas s Trucem, naopak Nepodal s Trucem prohráli. Do třetího setu došla i první trojka, ve které Nepodal, Kalas, J. Fürbacher a střídající Tůma přetlačili soupeře o jediný míč. Byl to však poslední domácí úspěch. Sestava Flakse, Truce a Řeháka neměla proti sestavě úřadujících mistrů světa trojic nárok a hosté srovnali. V zápase jednotlivců Tůma držel krok až do úplného závěru třetího setu, ale k výhře jej nedotáhl. Stejný průběh měla i první odvetná Nepodalova trojice. Poslední zápas Flaksovy trojice už byl zcela v režii hostů.