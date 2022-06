Šacung do půdu úřadujícího mistra dorazil bez smečařů Prachára, Kalase i Kandy. I přesto se na začátku mohl postarat o překvapení. V prvním deblu Šperlíkovi s A. Fürbacherem ale ani vedení 8:6 ve třetí sadě výhru nezajistilo. Jeden míč dělil ve druhé dvojce od výhry Dvořáka a Truce, jenže soupeř průběh ještě stihl otočit. Modřice mají skvělé trojky a hosté v nich nárok neměli. Debly šly Šacungu podstatně lépe a potvrdili to výhrou Kozár s Ungermannem ml. Singl je dlouhodobou slabinou hostů a zde se dílčí výhra nečekala. Také ne ta, kterou v první trojkové odvetě vyválčili Dvořák, Truc a Voltr. Na ně mohlo navázat i trio Ungermanna ml., Kozára a J. Fürbachera, ale koncovky setů patřily domácím.

Šacungu těsně utekl premiérový bod. V derby mu chyběl jeden set

„I bez tří smečařů jsme v Modřicích podali výkon bez bázně. Nevyvarovali jsme se ale chyb v koncovkách slibně rozehraných zápasů, zejména prvních dvou dvojek. Trojky byly hodně rozdílné, v první části bída, ve druhé už byly o něčem jiném. I přes porážku cítím, že se naše výkony začínají zvedat," zhodnotil střetnutí trenér Michal Doucek.

SK Šacung Benešov 1947 - TJ AVIA Čakovice: 1:6

Oranjes se do sestavy se po delší době vrátil Prachár, ale ani on nezastavil jízdu loňského vicemistra, který rychle převzal otěže utkání. Ne ještě úplně v první dvojici, kde Dvořák s Trucem trápili soupeře do třetí sady. Pak ale hosté udeřili a jasně ovládli druhou dvojku a obě trojky. Výrazně více vzruchu přinesla nepárová dvojka, kde Prachár s M. Krunertem padli až v koncovce třetího setu. Nad hřištěm už začal poletovat kanár, ale nedosedl. Po velmi dlouhé době totiž Šacung zabodoval v singlu, když čestný bod utkání zařídil M. Krunert. Konec duelu přišel záhy, když i zlepšený výkon Dvořáka, Truce a Voltra na hostující trojkovou sestavu nestačil.

„Po předchozích zlepšených výkonech jsem očekával větší odpor z naší strany. Nebyl to tentokrát žádný šlágr, kromě první dvojky a singlu ostatní zápasy nesnesly extraligové měřítko. Mohla se prosadit ještě třetí dvojka, ale tam byla vidět nesouhra,“ řekl trenér Doucek.