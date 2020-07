Na start slavného klání se na posázavské trampské osadě Šacung u Lensedel postavil tucet trojic. V první polovině turnaje k žádným větším překvapením nedošlo. Z kategorie méně očekávaných byla až čtvrtfinálová porážka Čelákovic B (Nesládek, Kolenský, Bareš) s Dolními Počernicemi.

Nejdramatičtější zápas turnaje přineslo první semifinále. Obhajující první domácí formace změřila síly se svými oddílovými parťáky z B sestavy. Béčko dokázalo v prvním a třetím setu utéci ze tří setbolů soupeře a slavilo postup.

Druhé semifinále mělo jasnější průběh, Dolní Počernice na první čelákovickou sestavu nenašly recept ani v jednom setu. Oba zklamaní semifinalisté se poté utkali o bronz, ve vyrovnaném mači se v koncovkách lépe vedlo domácí formaci.

Jediným hráčem ve finále, který ochutnal šampaňské z trofeje určené vítězi, byl trojnásobný vítěz turnaje Kalas. Naopak sehraná čelákovická trojice už několik let marně bušila na vrata aleje vítězů. Jenže tentokrát už to vyšlo a byla to výhra z kategorie jasných. V prvním setu se ještě zdálo, že by domácí sestava ještě mohla něco s nepříznivým vývojem dělat, ale zůstalo u zdání. Ve druhém přišel první domácí bod až za stavu 0:8, kdy o osudu finále bylo dávno rozhodnuto. Čelákovice se tak poprvé zapsaly mezi dosavadní vítěze turnaje.

Domácí František Kalas by podle svých slov před turnajem druhé místo bral. „Dostat se do finále na tomto prestižním turnaji je vždycky super. Akorát když se nepovede poslední krůček, tak to vždy zamrzí. A nám se poslední krůček nepovedl hodně. Ve finále nám úplně odešla mezihra. Tím jsme nebyli nebezpeční na útoku, soupeř nemusel řešit těžké situace, brzy se dostal do pohody a bodoval,“ okomentoval turnaj smečař stříbrné sestavy.

Čelákovický Martin Spilka kvitoval, že s týmem konečně zvládl rozhodující zápasy. „Náš finálový soupeř měl v semifinále docela štěstí a přišlo mi, že ho postup do finále uspokojil až příliš. V prvním setu nám vzdoroval jen chvilku, docela se jim nevedla nahrávka, a když ano, dařilo se mi zablokovat. Pak už se jen dohrávalo. Jsem rád, že se konečně podařilo tento tradiční turnaj vyhrát. Snad už jsem to teď prolomil a začnu sázet jednu výhru za druhou,“ řekl smečař a blokař vítězné trojice.

K zajímavostem turnaje patřil exhibiční turnaj ve stolním nohejbalu - teqballu. A také návštěva antidopingových komisařů, kteří k odběru vylosovali oba finalisty.

Konečné pořadí turnaje

1. TJ Spartak Alutec KK Čelákovice A (Martin Spilka, Martin Flekač, Radek Šafr)

2. SK Šacung Benešov 1947 B (František Kalas, Michael Vale, Nikolas Truc)

3. SK Šacung Benešov 1947 A (Jiří Doubrava, Petr Stejskal, Pavel Ježdík)

4. TJ Sokol Dolní Počernice (Milan Kaděra, Martin Kozár, Ivo Nováček)

MARTIN MARŠÁLEK