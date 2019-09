Jako první dal o sobě vědět devatenáctiletý Martin Horák, který na turnaji ve Vsetíně nechal za sebou všechny soupeře včetně dvou mezinárodních mistrů a v silné konkurenci zaslouženě zvítězil.

A protože hrál v červenci výborně i na dalších turnajích, udělila mu v srpnu mezinárodní šachová federace titul FIDE mistr. Stal se tak šestým hráčem Spartaku Vlašim, kterému se to v historii oddílu povedlo, a přidal se tím k Tomáši Vojtovi, Jiřímu Rýdlovi, Nele Pýchové, Ondřeji Mejzlíkovi a Richardu Mládkovi.

Ještě o něco více byla Vlašim vidět na tradičním turnaji v Říčanech. Tam pro změnu suverénním způsobem vyhrál teprve sedmnáctiletý Richard Mládek, jemuž celkovým třetím místem zdatně sekundoval Tomáš Vojta. Protože turnaj byl zároveň otevřeným přeborem Středočeského kraje, stal se Ríša krajským přeborníkem v kategoriích mužů i juniorů. Úspěch Vlašimi pak podtrhla Anežka Vlková, jež se stala krajskou přebornicí mezi ženami.

Reprezentanti vlašimského šachu se také prosadili na přeborech Mistrovství České republiky Nela Pýchová a Tomáš Vojta si na Czech Openu v Pardubicích zahráli turnaj čtyřčlenných družstev v dresu Moravské Slavie Brno a pěknými bodovými zisky pomohli svému týmu k celkovému třetímu místu a ke stříbrným medailím z MČR (vyhrál ruský tým Yamal).

Za zmínku také stojí pěkné páté místo Vladimíra Horáka na MČR seniorů nad šedesát let v Rychnově nad Kněžnou.

Nejvýznamnější akcí s účastí Vlašimi bylo srpnové Mistrovství Evropy v Bratislavě. Richard Mládek, Jakub Voříšek a Jakub Vojta bojovali v silné konkurenci statečně a mezi elitou Evropy nabrali spoustu zkušeností. Nejlepší umístění zaznamenal Jakub Vojta, když mezi hochy do čtrnácti let uhrál 5,5 bodu z devíti partií a skončil na 37. místě. Na o dost delší výlet se chystají Nela Pýchová s Anežkou Vlkovou, jež v říjnu čeká Mistrovství světa do dvaceti let v Indii.