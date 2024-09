Elektrikáři CO VÁS ČEKÁ? zajištění plynulého provozu výrobních linek a výrobních technologií; údržba dle stanoveného plánu preventivních oprav; samostatné provádění oprav a údržby strojů a zařízení s elektrickým, nebo PLC řízením; vyhledávání závad, jejich diagnostika a oprava; zodpovědnost za evidenci spotřeb ND CO BYSTE MĚLI MÍT A UMĚT? ukončené SOU, SOŠ elektrotechnického směru; vyhlášku 50/78 Sb., §6; zodpovědnost a pečlivost; dodržování interních hygienických předpisů a pravidel; praxe na obdobné pozici výhodou NABÍZÍME svoz pro zaměstnance, pokud dopravní spoj nenavazuje na počátek nebo konec směny; po zkušební době výběr z benefitů Multi pass 12 000,- Kč/rok na sport, kulturu, zdraví; roční bonus 8% dle výsledků hospodaření firmy; měsíční bonus 5% v závislosti na osobním přínosu, dodržování pravidel a výsledcích; odměna za doporučení nového zaměstnance v hodnotě 13 000 až 45 000 Kč; ochutnávka a konzumace našich výrobků dle interních pravidel; celkem 5 týdnů dovolené; závodní stravování První kontakt e-mailem, telefonicky po - pá 35 000 Kč

