/FOTOGALERIE/ Desátá etapa Rallye Dakar byla pro motocyklistu Libor Podmola výsledkově dosud nejúspěšnější. Po 583 kilometrech, z nichž bylo 342 km měřených, byl v cíli na 25. místě. „Tahle etapa mi přišla zatím nejpříjemnější. Z umístění mám radost, ale jsem zase pořádně zničený,“ uvedl šéf Podmol Dakar Teamu.

Libor Podmol v 10. etapě Dakaru 2021 | Foto: MCHptoho

Bývalého mistra světa ve freestyle motokrosu několik dní trápí namožené šlachy v rukách. I přes tento hendikep ale poskočil na průběžnou 33. příčku. Mohlo to být i lepší, ale mírně ho zbrzdily dva menší pády. „Nebylo to nic hrozného. Stalo se to v kamenité pasáži, kde jsem jel naštěstí pomaleji. Ale bouchl jsem se do palce, což v tom mém stavu nebylo zrovna příjemné. Ruce mám v háji. Už jsem se jen soustředil, abych dojel do cíle,“ popsal Podmol.