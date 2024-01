Potkal ho další karambol, ale těší ho, že je zdravý a v Rallye Dakar stále pokračuje. Tím už Libor Podmol překonal loňský ročník, ve kterém hned v první etapě havaroval a zlomil si dva hrudní obratle.

„Musím se ale hodně ohánět, v bivaku opravovat motorku. Na nic jiného moc čas nemám,“ hlásil ze Saúdské Arábie v tiskové zprávě slavný freestyle motokrosař. V neděli dojel na 51. místě a v celkovém pořadí je šestapadesátý se ztrátou skoro tří hodin. „Na výsledky se do konce první poloviny soutěže vůbec nedívám.“

Dojet do cíle, postavit stan, opravovat motorku a brzy ráno vstát. Taková je rutina jezdců bez asistence, kteří na Dakaru nemají k dispozici mechaniky nebo další členy týmu. Vše řeší zcela samostatně, ve vlastní režii. Tuhle nejdrsnější podobu pouštní soutěže zatím výborně zvládá Libor Podmol. I když komplikace se mu na trati nevyhýbají…

„Ze začátku druhé etapy jsme se společně s Davidem Pabiškou ztratili, takže to byla celkem bída. Potom jsem jel dál v dobrém tempu, svižně. Řekl jsem si, že bych mohl také trochu závodit. Jenže mě to vytrestalo. Hodil jsem highsidera, vyletěl z motorky,“ popisoval Podmol, který je na svém třetím Dakaru.

Trefil ho šutr od jezdce, co jel před ním

Po pádu si urval boční části jeho navigační věže. „Přestaly mi fungovat přístroje, což byla celkem velká komplikace. V neutralizaci jsem to opravil, ale ne dostatečně. Deset kilometrů před cílem mi navigační boky spadly úplně, tak jsem je musel kurtou přivázat a ztratil tak další minuty,“ pokračoval Podmol, který ve druhé etapě ztratil na vítěze hodinu a patnáct minut.

Těžké to měl také v sobotu, kdy sice překonal pekelně náročnou první etapu plnou kamenní, ale v bivaku musel svoji husqvarnu opravovat. „Něco mi z ní pořád teklo a přestaly fungovat navigační přístroje. Dělal jsem to za tmy, takže to byl celkem stres. Jsem ale rád, že jsem v první etapě neletěl ve stokilometrové rychlosti přes řídítka jako minule,“ dodal Podmol, který se však přesto bolesti nevyhnul.

„Bohužel mě trefil šutr od jednoho jezdce, co jel přede mnou. Nevím, proč tak zrychlil, když byl blízko mě. Mám nateklé dva prsty a měl jsem červenou rukavici od krve. Nehledím ale na to, musím hodně makat na motorce,“ dodal Podmol, který je v kategorii bez asistence na celkovém osmém místě.