Macík a spol. nasedli do kamionu, který si večer vlastními silami opravili, a vydali se vstříc obřím dunám druhé části maratonské etapy. I v páteční dvanácté rychlostní zkoušce museli zdolávat obrovské kopce, na které člověk potřebuje mít trochu kuráže. Obzvlášť, když se do nich vrhá s vědomím, že si závodní vůs tentokrát opravoval sám.

Macíkovi se ale dařilo. „Další nádherná etapa. Velké, těžké, členité duny. Občas Čendu v kabině všichni povzbuzujeme, aby kopec vyšplhal. Kamčáky jsou těžké a vyjíždíme tu fakt nesmysly. Hledáte si cesty, padáte do tobogánů. Bylo to náročné, ale takový Dakar jsme si přáli, za nás spokojenost. Každý, kdo tohle dojede je borec a má náš respekt,“ popisoval Martin Macík.

Macík skvěle rozjel maratonskou etapu, je druhý. Teď ho čeká servis

Posádka přiznává, že si na začátku naordinovala klidnější tempo. „Protože tady člověk nikdy neví, co ho potká. Na trati jsme předjeli Martina van den Brinka, ale dál jsme si jeli svoje. Celou cestu v nádherných velkých dunách. Jedna z nich byla tak brutální, že jsem měl vymotanou šestku, letěli jsme rychlostí přes sto kilometrů, pustil jsem Čendu nahoru, a na vrcholu už jsme se plazili třeba jen dvacet, ale povedlo se nám kopec vyjet na první pokus. Ostatní se tam zastavili a my jsme ujížděli dál,“ uvedl Macík.

Ani pátečních 185 ostrých kilometrů ale neproběhlo úplně bez komplikací. „Po cestě jsme řešili elektroniku, měli jsme problém s čidlem a museli jsme několikrát zastavit, čímž jsme ztratili čas. Ale to se v takových extrémech stane,“ řekl palubní mechanik David Švanda.

Video, Foto: Dakar je pro nás prohraný kvůli takové chybě, smutnil Macík

Do cíle etapy sedlčanská posádka v oranžovém kamionu nakonec přijela spokojená. „Mates dneska točil volantem div, že nemá z rukou vánočky. Jde mu to skvěle. Jsme v cíli. Budeme ještě bojovat. Máme poslední dvě etapy před sebou. V kabině nám to šlape výborně. S kluky tu máme pohodu a to je taky důležité,“ doplnil František Tomášek.

Závodníci se v pátek vrátili k Saybah, kde na ně v bivaku bez signálu čekají jejich týmy a asistence.Odpočatí mechanici týmu MM Technology se teď znova vrhají na Čendu, kamion, který v Sedlčanech podle návrhu Martina Macíka staršího, šéfa týmu MM Technology, sami vyrobili. Po náročné maratonské části závodu ho musí opět důkladně zkontrolovat a vyladit, aby se v něm posádka v sobotu mohla vydat do závěrečných dvou etap Dakaru 2023.