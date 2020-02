Dvakrát v uplynulé dekádě se představila fanouškům v Praze. Poprvé dorazila Maria Šarapovová do stověžaté metropole v říjnu 2012, aby se zúčastnila exhibiční show. Tehdy ukázala ruská tenisová diva svou příjemnější stránku. Už na tiskové konferenci v luxusní restauraci nad malebnými střechami starobylého centra neskrblila úsměvy.

Zářila na všechny strany, neúnavně odpovídala i na otázky, které slyšela už tisíckrát, a se skoro nesmělým půvabem udělala reklamu své vlastní značce cukrovinek. Hvězda každým coulem.

O tři roky později přiletěla Šarapovová znovu. Opět hrála v nabité O2 areně: tentokrát ne exhibici, ale finále Fed Cupu proti domácím hráčkám. Úsměvů moc nerozdala.

Při setkáních s novináři si udržovala ledový výraz královny, kterou někdo nutí jíst dušenou brokolici. Byla odměřená i ke svým parťačkám z ruského týmu, ostatně bydlela v jiném hotelu. Na kurtu předvedla nemilosrdnou predátorku: porazila Petru Kvitovou i Karolínu Plíškovou, byť Ruskám to k titulu nestačilo.

To jsou dvě tváře Marie Šarapovové, jedné z nejzářivějších sportovních velikánek 21. století. Na jednu stranu krasavice s dokonalým úsměvem (však také dokázala svůj fešný zjev umně zobchodovat), na stranu druhou povýšená carevna, která mezi ostatními tenistkami neměla moc kamarádek. Fanoušci po celém světě milovali její tenisové umění, mnohé ale iritovala arogancí, hlasitým hekáním při každém úderu a v pozdějších letech i dopingovým skandálem. Jisté je ale jedno: nikomu nebyla lhostejná.

Obětovaný život

Včera oznámila, že dává tenisu sbohem. „Jak opustit jediný život, který jsem znala? Jak odejít z kurtů, na kterých jsem trénovala od útlého dětství? Jak dát sbohem hře, kterou miluji, která mi dala slzy i radost, rodinu i fanoušky, podporující mě přes 28 let?“ napsala Šarapovová v emotivně laděném textu pro Vanity Fair a Vogue.

Rodačce z Ňaganě je teprve dvaatřicet, klidně by mohla ještě pěkných pár let hrát. Její hvězdnou sportovní dráhu však neodčinitelně poznamenal skandál s užíváním zakázaného meldonia. Šarapovová se po trestu vrátila na turnaje na jaře 2017 a přes pár dobrých výsledků už nikdy nebyla tou hráčkou co dřív. Čím dál častěji se také ozývala zranění, trápilo ji především rameno. Operace nepomáhaly, v žebříčku spadla až do čtvrté stovky. Za takových okolností se raději rozhodla odejít, byť se nerozhodovala lehce.

„Obětovala jsem život tenisu, bude mi chybět každý den. Bude mi chybět trénink a moje každodenní rutina, můj tým a trenéři,“ vyznala se žena, která už v sedmnácti letech senzačně opanovala Wimbledon. Od té doby vyhrála další čtyři grandslamy, stala se světovou jedničkou i nejlépe vydělávající sportovkyní planety. „Budou mi chybět ty chvíle, kdy sedím se svým otcem na lavičce u tréninkového kurtu,“ naznačila roli, kterou při růstu budoucí hvězdy hrál právě její otec Jurij.

Normální holka

Malá Máša dávala najevo mimořádný tenisový talent už od čtyř let. Jurij brzy pochopil, že rozpadající se Sovětský svaz není nejvhodnějším místem, kde by jeho dcerka mohla sportovně růst. Když bylo Marii sedm, otec sebral úspory, vypůjčil si od známých a se 700 dolary v kapse odjeli na Floridu do slavné tenisové akademie Nicka Bollettieriho. Léta dřiny a odříkání se vyplatila, Šarapovová brzy platila za obří naději ženského tenisu.

„Tehdy to byla ještě úplně normální holka. Hodně vysoká a hubená, takovej pavouk,“ vzpomínala česká hráčka Barbora Strýcová před už zmíněným fedcupovým finále v roce 2015.

Mladou Šarapovovou dobře znala, patřily k nejlepším juniorkám světa. Strýcová dokonce Rusku před osmnácti lety porazila ve finále juniorky na Australian Open. V jejich vztahu možná nešlo jen o tenis: Šarapovová po letech ve své autobiografii „Nezastavitelná“ (předloni vyšla i v češtině) napsala, že bojovná Češka tehdy chodila s její první pubertální láskou. „To se mi ani trochu nelíbilo,“ postěžovala si.

Rivalita se Serenou

Pro extrémně talentovanou a také odhodlanou Rusku byl klíčový rok 2004 a finále Wimbledonu, v němž doslova rozstřílela šokovanou obhájkyni titulu Serenu Williamsovou. Nejenže že šlo o první grandslamový titul Šarapovové, ale také o počátek její vyhrocené rivality s fenomenální Američankou.

Mladičká šampionka prý totiž Williamsovou načapala v šatně, jak po prohraném zápase pláče. „Krátce nato jsem se doslechla, jak Serena řekla jedné holce, která to pak řekla mně: ‚S tou malou mrchou už nikdy neprohraju.‘ Myslím, že mi to nikdy neodpustila,“ napsala Šarapovová ve své knize.

Dlouho spolu soupeřily. Co do počtu velkých titulů je jasně úspěšnější Williamsová, která však na svou sokyni přesto žárlila. I když byla úspěšnější na hřišti, Šarapovová vydělávala víc peněz a po léta vévodila žebříčku nejbohatších sportovkyň. Reklamy, sponzorské smlouvy, modeling dlouhonohá Ruska věděla, jak zpeněžit svůj zjev a slávu. „Prostě nejsem bílá blondýna,“ poznamenala jednou Serena hořce.

Dopingová skvrna

Osudný den pro Šarapovovou přišel 7. března 2016. Tehdy svolala tiskovou konferenci, dorazila jako kajícnice v černém a oznámila, že měla pozitivní dopingový test. Bylo jasné, o co jde: raději s tím šla ven jako první, aby měla následný mediální mumraj alespoň trochu pod kontrolou. Moc to nevyšlo, většina hráček i tenisových legend ji odsoudila, od smluv odstoupili i někteří sponzoři. Maria přitom trvala na tom, že nepodváděla úmyslně.

Zakázané meldonium totiž brala na radu lékařů mnoho let, ale před sezonou 2016 se látka dostala na seznam zakázaných prostředků. Mezinárodní federace ITF o tom informovala tenistky e-mailem, který si prý nepřečetla dostatečně důkladně. Malér byl na světě.

Dostala zákaz startu na patnáct měsíců a ještě horší byla náhlá vichřice nenávisti. Chladná a odměřená hvězda už dlouho ležela mnohým v žaludku a teď se to naplno projevilo.

„Názory těch lidí mě nezajímaly, protože neznali všechna fakta,“ tvářila se Šarapovová navenek klidně. Ve skutečnosti jí to ale užíralo. Stejně tak těžce nesla odmítavou reakci řady kolegyň, když se po vypršení trestu vrátila na okruh WTA. Projevilo se, že si s žádnou z hráček nebyla blízká, a slov zastání a pochopení se jí dostávalo jen po drobtech.

Možná měla smůlu i v tom, že její „kauza meldonium“ se časově kryla s rozkrýváním obřího dopingového skandálu v Rusku, což Šarapovovou jaksi automaticky stavělo do pozice hříšnice a lhářky. Přitom od mládí žije na Floridě, s ruským sportem nemá skoro nic společného.

Končí zkrátka královna mnoha tváří. Výjimečně pracovitá a ambiciózní dáma, která úspěchu obětovala skoro vše. V tom zůstane inspirativní i pro další generace tenistek.