O tom, jaké komplikace přináší složitá tuzemská epidemiologické situace, jsme si povídali s ředitelem halového mítinku Tomášem Vojtkem.

Ve vaší hale bylo tradicí, že se diváci prakticky mohli dotknout závodníků. Tentokrát to bude bez nich. Dokážete si to představit?

Pověstná nehvizdská atmosféra určitě utrpí. Do haly se vešla tisícovka fanoušků. Moc si to představit neumím, ale na druhou stranu letos už v halách padly dva světové rekordy. Bez diváků to zvládli Hugues Fabrice Zango v trojskoku a Ryan Crouser v kouli. U nás svěťák asi nepadne. (směje se) Ale když mají atleti kvalitně natrénováno a chystají se na olympiádu, mohl by se někdo utrhnout ze řetězu.

V čem se liší letošní přípravy od minulých let?

Dřív jsme si nachystali startovní listinu a podle toho, když se někdo zranil nebo onemocněl, se sem tam změnila. To se letos děje taky. Jenže větší škrty způsobuje korona. Ať už proto, že byli atleti pozitivní, anebo, i když jsme měli veškerá povolení, je na letištích při přestupech k nám nechtěli pustit. Někdo se zase omluvil, protože musí startovat na domácím šampionátu a po návratu z Česka by ho čekala dvoutýdenní karanténa.

Přesto se můžete pochlubit zajímavými atletickými jmény.

Lákadlem číslo jedna bude výškařský mistr světa a vyhlášený showman Ital Gianmarco Tamberi. Sice neudělá show pro diváky, což mě mrzí, ale věřím, že se mu tady zalíbí a nějaké kousky si schová na rok 2022. Třeba už bude olympijským vítězem. (usmívá se)

Kdo z domácích atletů ozdobí Hvězdy v Nehvizdech?

Sázel bych na koulaře Tomáše Staňka. Na prvním kole halové ligy ve Stromovce předvedl velkou formu. Moc bych si přál, aby hodil daleko a překonal u nás český rekord. Nachystali jsme kruh podle jeho přání. Všechno by mu mělo hrát do not, včetně toho, že za soupeře bude mít výborného Lucemburčana Boba Bertemese.

Závodů se moc nekoná, registrujete tak velký zájem o start, že byste museli odmítat?

Na startu by měli být atleti z více jak dvaceti zemí. Česká špička se ale ve vypsaných disciplínách dálce, výšce a kouli v kompletní podobě nepředstaví. Není to vinou atletů, ale někteří manažeři si řekli o tak nekřesťanské peníze, že bych musel zrušit jednu disciplínu, abych je zaplatil. V množství zahraničních nabídek přitom figurují dálkaři za osm metrů, koulaři za 21 metrů a výškaři přes 230 centimetrů. A někdo přijede i na vlastní náklady, jen aby si mohl dobře zazávodit a přiblížit se olympiádě.