Benešovsko – Dvěma nejvyšším okresním soutěžím stolních tenistů nadále vládnou sázavské týmy. Beznadějně poslední zůstávají v OP1 bez bodového zisku Pyšely. Předposlední déčko Benešova se však výhrou v Divišově přiblížilo soupeři na bod. V OP2 se sázavskému béčku přiblížily Teplýšovice. Tato soutěž je velmi vyrovnaná, o čemž svědčí, že v tomto kole evidujeme třikrát výsledek 10:8 a rovněž zápas skončil 11:7. Ve trojce zaváhal druhý Týnec C doma s Kamenným Přívozem a připsal si tak jen bod za remízu. Vedoucí béčko Divišova, které mělo v tomto kole volný los, tak zůstalo v čele tabulky. Příští týden se oba soupeři utkají spolu. V OP4 a OP5 i nadále okupují první příčku bez ztráty bodu Divišov C a Kamenný Přívoz B.

OP 1

TJ Sokol Votice A-Sokol Pyšely A 15:3 (čtyřhry 1:1, body domácích: Dvořáková Lenka 4:0, Januš Ivan 4:0, Januš Filip 3:1, Písařík Tomáš 3:1, body hostů: Vejmelka Jaroslav 2:2, Dráb Milan 0:4, Jiraň Jiří 0:4, Kovařík Jiří 0:4), Sokol Netvořice A-Sokol Ostředek A 10:8 (čtyřhry 1:0, body domácích: Ošmera Zdeněk 4:0, Čipera Miroslav 1:3, Netolický Stanislav 3:0, WO 1:5, body hostů: Matouš Dominik 0:2, Vosátka Martin 1:2, Škvor Marek ml. 1:2, Vobecký Petr 1:2, WO 5:1), SDH Petroupim A-Sokol Louňovice pod Blaníkem A 8:10 (čtyřhry 1:1, body domácích: Škvor David 1:3, Klatovský Petr 0:4, Svoboda Petr 2:2, Šostý Michal 4:0, body hostů: Hazmuka Pavel 3:1, Škopková Věra 3:1, Jíša Petr 2:2, Tichá Vendula 1:3), Sokol Divišov A-Stolní tenis Benešov D 4:14 (čtyřhry 0:2, body domácích: Kříž Lubomír st. 0:4, Bělina Nikola 0:3, Bošinová Veronika 2:2, Růžička Vladimír 2:2, Pekárek Milan st. 0:1, body hostů: Dvořák Martin 3:1, Povolný Aleš 3:1, Nádvorník Štěpán 3:1, Hrazdíra Jiří 3:1), KST Týnec nad Sázavou B-Stolní tenis Benešov C 8:10 (čtyřhry 1:1, body domácích: Balata Vladimír 3:1, Šípek Jiří 0:4, Cvaniga Jan 1:3, Kašpárek František 3:1, body hostů: Mohr Tomáš 2:2, Šachl David 1:3, Srb Pavel 3:1, Krejčí Milan 3:1), Sokol Neveklov A-TJ Kavalier Sázava A 4:14 (čtyřhry 0:2, body domácích: Kačmar David 2:2, Holý Pavel 2:2; body hostů: Trmal Jan 4:0, Žoha 3:1, Houdek Jakub 3:1, Linhart Pavel ml. 2:2).

OP 2

Sokol Pyšely B-Krusičany A 10:8 (čtyřhry 1:1, body domácích: Melíšek Marian 4:0, Hrach Miroslav 1:1, Kovařík Jiří 1:3, Jiraň Jiří 3:1, Ptáček Pavel 0:2, body hostů: Fulín Jiří 2:2, Chocholoušek Martin 0:4, Jahoda Luděk 2:2, Jahoda Martin 3:1), SK Mrač-Sokol Ostředek B 11:7 (čtyřhry 1:1, body domácích: Škvor Vladimír 3:1, Rabiňák Jaroslav 3:1, Dlouhá Marie 4:0, Platil Jaroslav 0:4, body hostů: Vosátka Martin 2:2, Vobecký Petr 2:2, Žydyk Juraj 1:3, Škvor Marek ml. 1:3), Stolní tenis Benešov E-TJ Sokol Teplýšovice A 8:10 (čtyřhry 1:1, body domácích: Vlasák Vladimír 3:1, Plíšek Jan 2:2, Melíšek Martin 2:2, Hnátek Jan 0:4, body hostů: Pessr Jiří 0:2, Šramota Pavel 1:3, Breburda Milan 3:1, Zeman Pavel 3:1, Sládek Jaroslav 2:0), TJ Slavoj Čerčany A-TJ Slavoj Čerčany B 7:11 (čtyřhry 0:1, body domácích: Žádník Jiří 3:1, Vocel Viktor 3:1, Bernard Pavel 1:3, WO 0:5, body hostů: Kučera Jan 2:1, Tomašovič Ivan 1:2, Matoušek Jakub 2:1, Rous Vladimír 0:3, WO 5:0), Sokol Louňovice pod Blaníkem B-SDH Olbramovice B 8:10 (čtyřhry 1:1, body domácích: Tichá Vendula 4:0, Kakos Miroslav 1:3, Tichý František 1:3, Bébr Milan 1:3, body hostů: Macháček Václav 3:1, Pekárek Luboš 2:2, Novák Václav 2:2, Bron Zdeněk 2:2), SDH Olbramovice A-TJ Kavalier Sázava B 11:7.

OP 3

Sokol Heřmaničky-Sokol Netvořice B 10:8, Krusičany B-Sokol Neveklov B 12:6, KST Týnec nad Sázavou C-TATRAN Kamenný Přívoz A 9:9, SK Bystřice A-TJ Sokol Votice B 1:17.

OP 4

SHD Smilkov A-Sokol Netvořice C 13:5, Sokol Pyšely C-SK Bystřice B 13:5, SDH Olbramovice C-TJ Sokol Teplýšovice B 13:5, TJ Sokol Nesvačily A-SDH Petroupim C 11:7, Sokol Ostředek C-TJ Sokol Votice C 9:9.

OP5

Sokol Netvořice D-SK Bystřice C 12:6, TATRAN Kamenný Přívoz B-TJ Sokol Nesvačily B 17:1, Sokol Louňovice pod Blaníkem C-SDH Petroupim D 7:11, Sokol Ostředek D-SHD Smilkov B 10:8.

MAREK ŠKVOR