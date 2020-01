S největší pravděpodobností se mezi nimi rozhodne o titulu přeborníka okresu. Zpečetěn se zdá i osud Pyšel, které stále čekají na první body. Nyní prohráli s předposledním Divišovem, který tak drží naději, že se vyhne baráži o udržení. V OP2 se do trháku dostaly vedoucí Teplýšovice. Druhé béčko Pyšel ztrácí již šest bodů. Zajímavý bude boj o záchranu. Béčko Louňovic odpadá, naopak předposlední Benešov E se Mrači přiblížil již jen na rozdíl bodu. Jen o dva body více má béčko Čerčan. V ostatních třídách se zdá být o postupujících pomalu jasno.

OP1

Sokol Divišov A-Sokol Pyšely A 12:6(čtyřhry 0:2, body domácích: Lehán Marko 2:2, Nožka Věslav 3:1, Bošinová Veronika 4:0, Růžička Vladimír 3:1, body hostů: Hrach Miroslav 1:3, Jiraň Jiří 0:4, Dráb Milan 2:2, Vejmelka Jaroslav 1:3), SDH Petroupim A-KST Týnec nad Sázavou B 8:10(čtyřhry 1:1, body domácích: Škvor David 2:2, Svoboda Petr 1:3, Šturc Jaroslav 1:3, Šostý Michal 3:1, body hostů: Balata Vladimír 4:0, Kašpárek František 3:1, Pospíšil Jiří 2:2, Váňa Jiří 0:4), Sokol Netvořice A-Sokol Neveklov A 11:7(čtyřhry 1:0, body domácích: Netolický Stanislav 1:2, Ošmera Jan 0:3, Netolický Petr 2:1, Ošmera Zdeněk 2:1, WO 5:0, body hostů: Kačmar David 3:1, Holý Pavel 3:1, Valterová Markéta 1:3, WO 0:5), TJ Sokol Votice A-TJ Kavalier Sázava A 7:11(čtyřhry 0:2, body domácích: Dvořáková Lenka 3:1, Januš Ivan 3:1, Písařík Tomáš 1:3, Januš Filip 0:4, body hostů: Houdek Jakub 2:2, Trmal Jan 4:0, Linhart Pavel ml. 2:2, Linhart Pavel st. 1:3), Sokol Ostředek A-Stolní tenis Benešov C 3:15(čtyřhry 0:2, body domácích: Vobecký Petr 0:4, Vosádka Martin 0:4, Žydyk Juraj 0:4, Vosátka Martin 3:1, body hostů: Krejčí Milan 4:0, Hausenblas Jakub 3:1, Mohr Tomáš 3:1, Kohout Ondřej 3:1), Sokol Louňovice pod Blaníkem A-Stolní tenis Benešov D 10:8(čtyřhry 1:1, body domácích: Jíša Petr 2:2, Hazmuka Pavel 4:0, Štěpánek Milan 0:4, Škopková Věra 3:1, body hostů: Nádvorník Štěpán 2:2, Povolný Aleš 3:1, Plíšek Pavel 1:3, Košař Pavel 1:3).

OP2

TJ Slavoj Čerčany A-Krusičany A 11:7(čtyřhry 1:1, body domácích: Žádník Jiří 4:0, Vocel Viktor 2:2, Dykast Ladislav 2:2, Mádr Václav 2:2, body hostů: Fulín Jiří 1:3, Chocholoušek Martin 2:2, Jahoda Luděk 0:4, Jahoda Martin 3:1), Stolní tenis Benešov E-Sokol Louňovice pod Blaníkem B 13:5(čtyřhry 2:0, body domácích: Vlasák Vladimír 2:1, Dvořák Martin 2:2, Melíšek Martin 4:0, Plíšek Jan 3:1, Mrázek Miroslav 0:1, body hostů: Bejbl Jan 0:4, Tichá Vendula 3:1, Kakos Miroslav 0:4, Bébr Milan 2:2), SK Mrač-SDH Olbramovice A 9:9(čtyřhry 1:1, body domácích: Škvor Vladimír 2:2, Rabiňák Jaroslav 1:3, Dlouhá Marie 4:0, Platil Jaroslav 1:3, body hostů: Topol Libor 0:4, Chudlářský Jaroslav 2:2, Trázník Miroslav 3:1, Matějovský Pavel 3:1), Sokol Pyšely B-TJ Kavalier Sázava B 11:7(čtyřhry 2:0, body domácích: Melíšek Marian 3:1, Kovařík Jiří 2:2, Jiraň Jiří 3:1, Hrach Miroslav 0:2, Gončar Ivan 1:1, body hostů: Novák Jaroslav 1:3, Linhart Pavel st. 2:2, Šteflíček Jiří 2:2, Šturc Jaroslav 2:2), Sokol Ostředek B-SDH Olbramovice B 7:11(čtyřhry 0:2, body domácích: Nenáhlo Jindřich 0:4, Holejšovská Anna 4:0, Vobecký Petr 1:3, Žydyk Juraj 2:2, body hostů: Pekárek Luboš 3:1, Macháček Václav 2:2, Bron Zdeněk 3:1, Novák Václav 1:3), TJ Sokol Teplýšovice A-TJ Slavoj Čerčany B 11:7(čtyřhry 2:0, body domácích: Breburda Milan 3:1, Šramota Pavel 2:2, Zeman Pavel 1:3, Sládek Jaroslav 3:1, body hostů: Tomašovič Ivan 2:2, Šrámek Pavel 1:3, Matoušek Jakub 2:2, Kučera Jan 2:2).

OP3

SDH Petroupim B-KST Týnec nad Sázavou C 8:10(čtyřhry 1:1, body domácích: Škvor Josef 2:2, Klatovský Petr 2:2, Hruška Jan 1:2, Lejček Roman 2:2, Hruška Petr 0:1, body hostů: Jarolím Jakub 0:4, Masojídek Jiří 1:3, Pospíšil Tomáš 4:0, Kastner Karel 4:0), Krusičany B-SK Bystřice A 12:6(čtyřhry 1:1, body domácích: Vozár Ján 3:1, Heřman Karel ml. 3:1, Heřman Karel st. 3:1, Kašpárek Marcel 2:2, body hostů: Klápa Vladislav 1:3, Bidlo Tomáš 4:0, Vrtiška Martin 0:4, Vrtiška David 0:4), Sokol Heřmaničky-TJ Sokol Votice B -:-, Sokol Neveklov B-TATRAN Kamenný Přívoz A 10:8(čtyřhry 1:1, body domácích: Kříž Zdeněk 3:1, Veselý Libor 3:1, Kačmar Michal 2:2, Kellner Jan 1:3, body hostů: Jirka Oldřich st. 2:2, Volek Radomír 1:3, Kukla Jakub 1:3, Jirka Oldřich ml. 3:1), TJ Úročnice Benešov, z.s.-Sokol Divišov B 4:14(čtyřhry 0:2, body domácích: Balata Luboš 0:2, Šejstal Zdeněk 2:2, Klinger Vratislav 1:3, Müller Tomáš 1:3, Jindřich Václav 0:2, body hostů: Lehán Marko 2:0, Pekárek Milan st. 3:1, Kříž Lubomír st. 4:0, Slunečko Petr 3:1, Svoboda Lukáš 0:2).

OP4

SDH Olbramovice C-TJ Sokol Nesvačily A 6:12(čtyřhry 1:1, body domácích: Rosol Jan 3:1, Zimmerman Petr 2:2, Soták Jíří 0:4, Doležal Ivan 0:4, body hostů: Lízner Stanislav 2:2, Stibůrek Pavel 3:1, Sládeček Josef 2:0, Šticha Jakub 4:0, Dráb Lukáš 0:2), Sokol Pyšely C-Sokol Ostředek C 11:7(čtyřhry 1:1, body domácích: Gončar Ivan 4:0, Svašek Jan 2:2, Kolár Robert 0:4, Ptáček Pavel 4:0, body hostů: Styblik Petr 2:2, Vosádka Martin 2:2, Suchánek Josef 1:3, Styblík Šimon 1:3), SHD Smilkov A-TJ Sokol Votice C 14:4(čtyřhry 1:1, body domácích: Racík Jan 4:0, Dohnal Miloslav 3:1, Bubník Pavel 0:1, Trachta Václav 4:0, Fulín Ondřej 2:1, body hostů: Pařík Aleš 0:4, Žák Martin 0:4, Budka Miloslav 2:2, Zoul Petr 1:3), SK Bystřice B-SDH Petroupim C 4:14(čtyřhry 1:1, body domácích: Nedvěd Karel 0:4, Matoušková Zuzana 0:4, Kozák Jiří 3:1, Randa David 0:2, Barák Luboš 0:2, body hostů: Beňatinský Jiří 3:1, Škvor Josef 4:0, Hruška Petr 3:1, Zavaďák Pavel 3:1), TJ Sokol Teplýšovice B-Sokol Divišov C 1:17(čtyřhry 0:2, body domácích: Pessr Jiří 1:3, Kratochvíl Tomáš 0:4, Goby Vojtěch 0:4, Uršicová Radana 0:4, body hostů: Kuneš Luboš 4:0, Vlk Jaromír 4:0, Svoboda Lukáš 3:1, Lehán Marko 4:0).

OP5

TATRAN Kamenný Přívoz B-Sokol Louňovice pod Blaníkem C 10:8, Sokol Netvořice D-SHD Smilkov B 8:10.

MAREK ŠKVOR