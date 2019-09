Účastí v play-off extraligy mužů sice benešovští nohejbalisté splnili předsezónní cíl. Ale také brzy poznali, že k bojům o medaile vede velmi těžká cesta. Hned v prvním utkání čtvrtfinálové série s Modřicemi dostali naloženu kanárovou nadílku.

Šacung je v play-off | Foto: Martin Maršálek

Modřice – Šacung 5:0

Souboj o to pikantnější, že v modřickém dresu se nově představila dosavadní opora Šacungu Jiří Doubrava. Jasným favoritem byl domácí vicemistr a od začátku ukazoval sílu. V první dvojce ještě Kalas se Sehrigem statečně vzdorovali, ale prohráli. Ve druhé dvojici neměli Nepodal, Flaks a střídající Truc nárok. Totéž platilo pro první trojkový souboj, ve kterém neuspěli Flaks, Truc a Sehrig. O trochu napínavější byla druhá trojice, kde Nepodal, Kalas, Řehák a střídající K. Tůma vzdorovali osudu, ale také neúspěšně. Domácí vedli 4:0 a kanárové utkání uzavřel vítězný Hanusův singl proti K. Tůmovi. „Chyběli nám marodi Makara a Fürbacher. Výsledek je hrůzný a musím říci, že domácím vyšlo vše, na co sáhli. Naši hráči bojovali a výkon tak krutému výsledku neodpovídá,“ řekl trenér Stanislav Voltr st. Odvetný duel je na programu v sobotu od 14 hodin na kurtech u hotelu Benica. „Musíme pro domácí odvetu vymyslet, jak rozjetého soupeře vykolejit. Po odchodu Jirky Doubravy nám chybí druhý razantní smečař a nejvíce nás trápí blokařský post, kde se nám teď nedaří. Možná je to jen můj dojem, ale také se mi zdá, že někteří hráči se uspokojili postupem do play-off a nevěří, že bychom přes Modřice mohli přejít. Modřice sice mají tým plný reprezentantů, ale nemyslím si, že by druhé utkání bylo kopií prvního. Také věřím v podporu všech našich fanoušků z Benešovska,“ doplnil trenér Voltr.