Vedoucí týmy OP1 stolního tenisu Sázava a Benešov C nezaváhaly, a tak je mezi nimi tři kola před koncem stále rozdíl pouhého bodu. Jedna výhra chybí k definitivě postupu teplýšovickým stolním tenistů v OP2. Téměř zpečetěn je osud béčka Louňovic ve stejné soutěži. Baráž o udržení hrozí ještě šesti týmům, poslední tři kola budou zajímavá. V dalších soutěžích drží ještě teoretickou naději na vyhnutí se přímému sestupu oba bystřické týmy. Zajímavé budou ještě boje o účast v baráži o postup do OP3 a OP4.

OP1

KST Týnec nad Sázavou B-TJ Kavalier Sázava A 1:17 (čtyřhry 0:2, body domácích: Linková Radka 0:4, Šípek Jiří 0:4, Kratochvíl Christian 0:4, Kašpárek František 1:3, body hostů: Trmal Jan 4:0, Houdek Jakub 4:0, Linhart Pavel ml. 3:1, Žoha Michal 4:0), Sokol Divišov A-Stolní tenis Benešov C 5:13 (čtyřhry 0:2, body domácích: Lehán Marko 1:3, Křížová Alena 0:2, Nožka Věslav 2:2, Růžička Vladimír 2:2, Bělina Nikola 0:2, body hostů: Krejčí Milan 4:0, Srb Pavel 3:1, Šachl David 0:2, Hausenblas Jakub 3:1, Kohout Ondřej 1:1), SDH Petroupim A-Stolní tenis Benešov D 13:5 (čtyřhry 1:0, body domácích: Škvor David 3:0, Svoboda Petr 1:2, Šturc Jaroslav 1:2, Šostý Michal 2:1, WO 5:0, body hostů: Nádvorník Štěpán 3:1, Košař Pavel 2:2, Schuster Michael 0:4, WO 0:5), TJ Sokol Votice A-Sokol Ostředek A 15:3 (čtyřhry 2:0, body domácích: Brejla Libor 3:0, Januš Ivan 4:0, Písařík Tomáš 2:1, Januš Filip 4:0, WO 0:2, body hostů: Vobecký Petr 1:3, Vosátka Martin 0:3, Vosádka Martin 0:4, Bartůšková Jarmila 0:3, WO 2:0)

OP2

Sokol Louňovice pod Blaníkem B-TJ Kavalier Sázava B 11:7, TJ Slavoj Čerčany A-SDH Olbramovice B 13:5, Stolní tenis Benešov E-TJ Slavoj Čerčany B 6:12, SK Mrač-TJ Sokol Teplýšovice A 7:11, Sokol Pyšely B-Sokol Ostředek B 13:5.

OP3

SK Bystřice A-Sokol Netvořice B 5:13, KST Týnec nad Sázavou C-TJ Sokol Votice B 12:6, SDH Petroupim B-Sokol Divišov B 5:13, Sokol Heřmaničky-Sokol Neveklov B 4:14.

OP4

Sokol Ostředek C-Sokol Netvořice C 10:8, TJ Sokol Nesvačily A-TJ Sokol Votice C 7:11, SDH Olbramovice C-Sokol Divišov C 4:14, Sokol Pyšely C-TJ Sokol Teplýšovice B 15:3, SHD Smilkov A-SK Bystřice B 13:5.

OP5

Sokol Ostředek D-SK Bystřice C 8:10, Sokol Louňovice pod Blaníkem C-SHD Smilkov B 10:8, Sokol Divišov D-SDH Petroupim D 10:8, TATRAN Kamenný Přívoz B-TJ Slavoj Čerčany C 15:3.

MAREK ŠKVOR