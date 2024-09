Že úvodní zápas sezony dopadne pro hosty katastrofou naznačily už úvodní minuty. Stačilo 90 sekund a Pražané rychle vedli o dvě branky. Další přidali až v závěru dějství, nicméně vstup do prostřední části měli excelentní. V rozmezí šesti minut se trefili hned čtyřikrát a prakticky bylo po zápase. Až v tu chvíli se Benešov probudil a začal se také prosazovat. Bylo už však pozdě.

„Zápas nám nevyšel úplně podle našich představ a první utkání v letošní sezóně jsme vůbec nezvládli. Mrzí nás špatné vstupy do třetin, kdy jsme byli hlavami stále ještě v šatně. Soupeř byl lepší a zaslouženě si odnáší tři body. Chtěl bych poděkovat všem klukům za bojovný výkon, protože pro některé to byl vůbec první zápas v dospělé kategorii,“ řekl trenér Michal Vojtíšek.

Benešovu odešly v létě výrazné opory týmu, které se staraly o přísun gólů a bodů. Například David Šimek zamířil shodou okolností do Slavie a hned úvodní utkání sezony mělo pro něj pikantní nádech. Také se proti bývalým spoluhráčům jednou prosadil.

„Zvládli jsme vítězně vstup do letošní sezóny. Je vidět, že soupeři chyběli zkušení hráči, i tak velký respekt k jejich výkonu. My jsme dobře vstoupili do první i druhé třetiny a to nám dalo klid do hry,“ uvedl domácí kouč Ondřej Otáhal.

Slavia Praha - Benešov 12:3 (3:0, 5:2, 4:1)

Branky: 1. a 21. Žáček, 35. a 60. Beran, 2. Váhala, 19. Pitek, 22. Šimek, 27. Schier, 27. Fulín, 49. Schier, 51. Kadlec, 53. Kubánek - 28. Michal Vojtíšek, 34. Vácha, 54. Hnátek. Bez vyloučení. Rozhodčí: Zolotar, Abeljašev (UKR). Diváci: 49.